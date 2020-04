L'ITHQ développe une offre de services pour soutenir l'industrie de l'accueil dans la reprise de ses activités





MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est fier d'annoncer la création d'une offre de services s'adressant aux secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration en vue de la reprise éventuelle de leurs activités. Une équipe d'une vingtaine de professeurs et de divers experts de l'ITHQ dans chacun de ces secteurs ont été mobilisés, afin de créer des boites à outils s'attaquant concrètement à la mise en oeuvre des recommandations sanitaires et des nouvelles façons d'accueillir, dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Le Centre d'expertise de l'ITHQ travaille conjointement avec ExperiSens, son Centre collégial de transfert de technologie (CCTT), à l'élaboration de ces boîtes à outils incluant, selon les besoins : formations, guides, outils de référence, etc. Ces ressources sectorielles, clés en main et évolutives, permettront aux organisations et à leurs membres de profiter d'un accompagnement professionnel dans le cadre de la réouverture graduelle de leurs entreprises.

« Avant la crise, les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration représentaient 2,5% du PIB du Québec. Essentielle à la bonne marche de notre économie, il faut désormais réinventer notre industrie en transformation. L'ITHQ prend très au sérieux son rôle de leader dans le domaine. C'est pourquoi nous travaillons de concert avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et les différentes associations touristiques tant régionales que sectorielles, afin d'offrir aux entreprises et aux organisations de ces secteurs le soutien nécessaire. La reprise de leurs activités se fera dans un contexte présentant plusieurs contraintes et de nouveaux défis. Toute l'industrie devra se serrer les coudes. L'ITHQ s'engage à y jouer un rôle de premier plan. » - L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ.

La nouvelle offre de services de l'ITHQ sera disponible dans les prochaines semaines. Parmi les thèmes abordés, notons : la révision du design de service, la révision de la gestion des opérations en y intégrant les mesures de distanciation, la création de nouveaux protocoles et processus, l'analyse diagnostique de l'environnement physique, de l'accueil numérique et du modèle de gestion, l'impact des nouvelles opérations, la révision des modèles d'affaires, etc.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation, qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ compte également un centre d'expertise qui offre des services-conseils et formations en entreprise, du perfectionnement aux professionnels du milieu et des ateliers au grand public. Son Centre collégial de transfert de technologie (CCTT), ExperiSens, propose quant à lui des services de formation et d'information, d'aide technique et de recherche appliquée en matière d'accueil et d'expérience client.

