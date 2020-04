L'enquête d'Egon Zehnder révèle que les leaders de la chaîne d'approvisionnement sont entrés dans l'ère la plus stimulante en matière de leadership et d'opérations





Egon Zehnder, le cabinet de conseil en leadership mondial, a publié aujourd'hui les résultats de sa nouvelle enquête auprès des responsables de la chaîne d'approvisionnement (CSCO), Réaction en chaîne 2020 : les perspectives de leadership des principaux dirigeants de la chaîne d'approvisionnement dans le monde. Les résultats, publiés au quatrième trimestre 2019 et mis à jour par une brève enquête de suivi au début du mois de mars 2020, mettent en lumière la complexité, l'incertitude et les défis économiques mondiaux auxquels les CSCO sont confrontés aujourd'hui. Alors que les chaînes d'approvisionnement sont confrontées à des défis encore plus profonds et à une pression sans précédent, notamment la COVID-19 et la fermeture économique, il faudra redéfinir le leadership de la chaîne d'approvisionnement pour les années à venir.

Les résultats mettent en évidence que les CSCO jouent un rôle clé dans la définition de la stratégie de l'entreprise et qu'ils ont plus de poids et d'expérience que jamais. En même temps qu'ils doivent se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, de la vitesse opérationnelle et de la réactivité, ils doivent également développer les futurs talents dans un nouvel ordre mondial qui remet en question le modèle actuel de mondialisation et qui a été gravement touché par la pandémie mondiale. En fait, l'enquête a révélé que 79 % des dirigeants actuels de la chaîne d'approvisionnement s'inquiètent du recrutement de personnes capables de faire face au rythme croissant des changements au sein de l'industrie. En outre, 37 % des personnes interrogées ont déclaré que le plus grand défi était le manque de compétences de leadership chez les candidats potentiels, car ceux-ci ne possèdent tout simplement pas actuellement les compétences de leadership nécessaires pour réussir dans ce nouveau monde.

"Alors que les CSCO ont toujours été essentiels au succès d'une entreprise, les récents événements mondiaux soulignent la nécessité de disposer de leaders stratégiques et réactifs dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement," a déclaré Tom Reynolds, consultant d'Egon Zehnder et responsable de la pratique de la chaîne d'approvisionnement mondiale. "Bien que la majorité des données aient été recueillies avant la pandémie mondiale, les conclusions établissent des parallèles intéressants avec les défis actuels et les mettent au premier plan. Aujourd'hui plus que jamais, les CSCO doivent être de solides leaders en matière de C-suite, en se concentrant sur la culture et en créant des équipes collaboratives qui s'attendent à l'inattendu."

En mars 2020, Egon Zehnder a effectué un suivi auprès des personnes ayant répondu à l'enquête initiale afin de connaître leur point de vue sur la crise mondiale. Bien que l'impact commercial et économique de la COVID-19 n'en soit qu'à ses débuts, 72 % des répondants estimaient être au moins modérément préparés à l'impact de la COVID-19 sur leurs chaînes d'approvisionnement et 60 % pensaient qu'il faudrait plus de trois mois pour se remettre de l'impact de la crise.

"Ces nouvelles données aideront les responsables de la chaîne d'approvisionnement à relever leurs plus grands défis tout en saisissant les opportunités stratégiques qui se présenteront dans les mois à venir," a déclaré Le Ly, consultant chez Egon Zehnder. "Qu'il s'agisse de créer des cultures qui acceptent le changement et l'ambiguïté ou de créer un environnement qui permet aux CSCO de travailler en étroite collaboration avec d'autres unités commerciales et d'évaluer les leaders potentiels, l'avenir de la chaîne d'approvisionnement n'a jamais été aussi important."

Principaux résultats de l'enquête

L'impact de la COVID-19 continuera à impacter la chaîne d'approvisionnement pendant les mois à venir mais les dirigeants restent optimistes

Bien que dans les premières phases au moment de l'enquête flash (mars 2020), 72 % des personnes interrogées pensaient être au moins modérément préparées à l'impact du virus sur leurs chaînes d'approvisionnement.

Seuls 60 % ont déclaré qu'il leur faudrait plus de trois mois pour se remettre de l'impact de la crise.

Le responsable de la chaîne d'approvisionnement apporte aujourd'hui son expérience et sa stratégie, même si une guerre mondiale des talents persiste

Deux tiers des répondants ont au moins 20 ans d'expérience dans l'industrie. Ces dirigeants ont de solides relations avec les dirigeants et jouent un rôle clé dans la stratégie et l'expérience client.

53 % des répondants relèvent directement du PDG et plus de la moitié (55 %) gèrent des équipes d'au moins 1 000 personnes.

Cependant, bien qu'un peu moins de la moitié (44 %) aient déclaré avoir déjà identifié un successeur potentiel au sein de leur organisation, ils ont exprimé plus d'inquiétude quant à la constitution d'équipes efficaces.

En fait, près des trois quarts (72 %) des personnes interrogées se sont dites préoccupées par le niveau de compétence actuel des personnes dans leur organisation, et 79 % d'entre elles se sont inquiétées de leur capacité à recruter des personnes capables de gérer la cadence croissante du changement.

Cette inquiétude était plus marquée en Asie, avant même l'épidémie de COVID-19, où 86 % des répondants s'inquiétaient de trouver des personnes disposant de ce type de flexibilité, contre 78 % pour les Amériques et 74 % pour l'Europe.

De nos jours, les leaders de la chaîne d'approvisionnement paient de plus en plus cher les talents (73 %) et engagent des experts de la chaîne d'approvisionnement en dehors de leur propre secteur, peut-être en raison de la rareté; 52 % des personnes interrogées déclarent qu'elles le font actuellement

La seule constante dans la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui est le changement et la complexité; la flexibilité et la culture sont des caractéristiques essentielles pour les futurs dirigeants.

Les trois principaux défis externes auxquels sont confrontés les responsables de la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui sont la pression croissante sur les coûts (21 %), l'incertitude économique mondiale (17 %) et la variabilité croissante de la demande (17 %).

Alors que cette question avait été posée avant le début de la COVID-19, ce qui a probablement impactés les réponses, l'incertitude économique mondiale est arrivée en deuxième position, soulignant que cette question n'est pas nouvelle. Les grandes entreprises ressentent cette pression encore plus intensément, avec 56% des grandes entreprises considérant ce problème comme l'un des trois principaux, contre 30% des petites entreprises.

En outre, seuls 38 % des répondants sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que leur chaîne d'approvisionnement dispose de ressources suffisantes pour relever les défis futurs - ce qui signifie que 62 % pensent que ce n'est pas le cas. Les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe entre 3 et 10 milliards de dollars sont particulièrement concernées par cette question, avec seulement 27% d'accord ou tout à fait d'accord

La complexité croissante de la chaîne d'approvisionnement elle-même est apparue en premier lieu lors de l'identification des défis internes, avec près de la moitié des CSCO déclarant qu'il s'agissait d'un des trois principaux problèmes. Lorsque nous avons demandé aux répondants d'énumérer les trois principaux défis internes, la pénurie de talents et la culture organisationnelle sont arrivées en deuxième et troisième position, respectivement.

L'enquête, menée au quatrième trimestre 2019, recueille les points de vue de 235 CSCO de grandes entreprises dans différents secteurs d'activité, zones géographiques (23 pays) et structures d'entreprise. 82 % des personnes interrogées sont les plus hauts dirigeants de ces entreprises.

Pour en savoir plus sur les constats, rendez-vous sur le site : https://www.egonzehnder.com/chain-reaction-2020-world-leadership-perspectives-supply-chain

