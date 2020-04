La Banque Nationale devient partenaire d'Équiterre et conclut une entente avec Coop Carbone et Conservation de la nature Canada pour la compensation de ses GES





MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Jour de la Terre, la Banque Nationale est heureuse d'annoncer un partenariat avec Équiterre, l'un des principaux organismes en environnement au Québec. M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, agira à titre de président d'honneur de l'activité de financement majeure 2020-2021.

Cette activité vise à réunir les différents acteurs économiques, politiques et sociaux pour appuyer les activités d'Équiterre dans la mise en place de solutions concrètes pour favoriser la transition énergétique et l'adoption de choix écoresponsables au quotidien.

« Le partenariat avec Équiterre s'inscrit dans la continuité des initiatives que la Banque Nationale met en place pour promouvoir le développement durable et soutenir la transition énergétique, a déclaré M. Vachon. Ce sera un honneur de contribuer à mobiliser d'autres entreprises partenaires. »

Carboneutralité

Par ailleurs, la Banque Nationale a conclu une entente avec deux organismes pour l'achat de droits d'émission et de crédits-carbone lui permettant de compenser ses émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à ses opérations en 2019 et ainsi poser un geste additionnel pour atteindre ses objectifs de carboneutralité.

La Banque a d'abord procédé à l'achat de droits d'émission, par l'entremise de la Coop Carbone, sur le Système québécois de plafonnement et d'échange de droits d'émission (ou « bourse du carbone »). Ce système vise à faciliter la réduction nette de GES pour tous les participants tout en favorisant la mise en place de technologies propres.

Elle a aussi acquis des crédits-carbone de l'organisme Conservation de la nature Canada (CNC) dans le cadre du projet de séquestration de carbone de la forêt Darkwoods, l'un des plus importants en Amérique du Nord. Située en Colombie-Britannique, la propriété Darkwoods compte 63 000 hectares et a été acquise par CNC en 2008 afin de conserver ses nombreuses valeurs écologiques, dont une importante source d'eau douce. L'achat de ces crédits-carbone rejoint l'engagement de la Banque de protéger la biodiversité et les milieux naturels.

Ces ententes s'ajoutent également au partenariat annoncé avec le Parcours Développement durable Montréal le mois dernier.

