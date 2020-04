EnginZyme conclut un tour de financement de série A de 6,4 millions d'euros avec Sofinnova Partners





EnginZyme, la société de biologie synthétique sans cellules, a annoncé aujourd'hui un investissement de série A de 6,4 millions d'euros mené par Sofinnova Partners, une société de capital-risque européenne de premier plan dans les sciences de la vie, basée à Paris, Londres et Milan, ce qui porte le financement total de la société à plus de 10 millions d'euros pour la première fois depuis sa création en 2014.

Les fonds seront utilisés pour accélérer le développement de la plateforme technologique d'EnginZyme et pour expérimenter son premier processus de production interne. La société a également annoncé que Michael Krel, partenaire du fonds Sofinnova Industrial Biotech, rejoindra le conseil d'administration d'EnginZyme.

"Sofinnova Partners apporte une solide expérience industrielle, ce qui en fait le partenaire idéal pour nous," a déclaré le Dr Karim Engelmark Cassimjee, PDG d'EnginZyme. "C'est un domaine complexe, il est donc important de pouvoir compter sur des investisseurs qui peuvent nous apporter non seulement un soutien financier, mais aussi une orientation stratégique. Avec plus d'une décennie d'expérience dans l'investissement en biotechnologie industrielle, il y a peu d'investisseurs aussi bien placés que Sofinnova Partners pour proposer une telle expertise dans ce domaine."

"Il n'y a jamais eu de moment plus important pour apporter un soutien solide et à long terme aux entreprises pionnières de la biotechnologie industrielle," a déclaré Michael Krel, partenaire du Fonds Sofinnova pour la biotechnologie industrielle. "Nous croyons fermement à l'équipe exceptionnelle d'EnginZyme et au potentiel de sa technologie pour associer la puissance de la biologie à l'efficacité du génie chimique afin de nous amener vers un avenir plus durable."

EnginZyme cherche à résoudre l'un des problèmes fondamentaux de notre époque : comment produire des alternatives durables aux plastiques, nylons, caoutchoucs et aux tonnes d'autres synthétiques utilisés quotidiennement, sans faire de compromis sur la rentabilité. Pour y parvenir, la plateforme technologique d'EnginZyme combine l'ampleur et la puissance de la nature (cascades enzymatiques) avec l'efficacité de l'industrie chimique (réacteurs à lit fixe) dans une solution technique du meilleur des deux mondes.

"Il est établi depuis longtemps que si nous pouvions accéder efficacement à toute la palette des molécules de la nature, nous pourrions résoudre bon nombre des problèmes les plus urgents du monde," a déclaré le Dr Engelmark Cassimjee. "Il y a tellement plus à faire avec les systèmes biologiques qu'avec les catalyseurs traditionnels et les éléments constitutifs à base de pétrole. Mais le critère essentiel est l'efficacité, c'est-à-dire qu'il doit être aussi bon marché et facile à mettre en oeuvre que les solutions chimiques que nous utilisons depuis plus d'un siècle maintenant. Nous sommes la première entreprise à s'attaquer véritablement à ce problème et, ce faisant, nous construisons une technologie de base pour toute une industrie future."

À propos d'EnginZyme

La plateforme de biologie synthétique sans cellules d'EnginZyme allie l'efficacité de l'industrie chimique à la puissance et à la diversité de la biologie. La société a été fondée à Stockholm, en Suède. Depuis son lancement en 2014, elle utilise sa technologie pour fournir des services de R&D à des entreprises leaders dans de nombreux secteurs, tels que l'industrie pharmaceutique, alimentaire, chimique et des arômes et parfums. Son objectif à long terme est de faire de sa plateforme synbio sans cellule le socle sur lequel repose la future industrie chimique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.enginzyme.com

À propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie. Basé à Paris, en France, avec des bureaux à Londres et Milan, la société réunit une équipe de 40 professionnels venus d'Europe, des États-Unis et d'Asie. La société investit dans les technologies de changement de paradigme aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. Sofinnova Partners intervient en priorité en tant qu'investisseur chef de file ou de référence, sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie de l'amorçage très amont jusqu'aux sociétés de croissance pré- et post- introduction en bourse. Depuis plus de 48 ans, la société a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.sofinnovapartners.com

