Lise Lapierre élue présidente du conseil d'administration de YQB





QUÉBEC, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - Lors de sa réunion du 21 avril 2020, le conseil d'administration de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) a élu sa nouvelle présidente du conseil en la personne de Mme Lise Lapierre. Administratrice depuis 2012, elle occupait jusqu'à présent le poste de vice-présidente du conseil d'administration. Elle succède à M. Jean-Claude Labbé, qui a présidé le conseil au cours de la dernière année et dont le troisième et dernier mandat d'administrateur se terminait en 2020.

« J'entends m'acquitter de cette importante fonction avec rigueur, engagement, loyauté et ce sentiment de fierté devant la trajectoire que l'organisation a connu depuis maintenant deux décennies. Au moment où la COVID-19 frappe durement l'industrie du transport aérien au pays et dans le monde, je compte travailler avec tous les administrateurs, l'équipe en place et les forces vives régionales pour que l'aéroport de Québec soit en bonne position pour rebondir au moment de la relance », a déclaré Mme Lise Lapierre, qui devient la première femme à présider le conseil d'administration de YQB.

Après une carrière dans le domaine du capital de risque comme directrice associée chez Accès Capital Québec, organisme spécialisé dans le financement d'entreprises québécoises, Mme Lise Lapierre se consacre maintenant à la gouvernance des organisations et fait partie de plusieurs conseils d'administration. Détentrice des titres FCPA, FCA et ASC, elle cumule plus de 20 ans d'expérience en financement et en investissement et a mené à bien plusieurs transactions d'investissement dans des entreprises de différents secteurs.

Le président sortant, M. Jean-Claude Labbé quitte le conseil d'administration au terme des trois mandats que prévoient les règles de gouvernance. « À l'aube des 20 ans d'existence de notre société, nous avons vu notre aéroport se transformer, se développer et assumer son rôle de moteur de développement économique. Nous avons aujourd'hui tous les leviers pour façonner notre avenir, a expliqué celui qui siège au conseil d'administration de YQB depuis 2011. L'année 2019 a été une année de transition importante pour YQB, tant sur le plan physique qu'organisationnel. Je suis fier d'avoir pu contribuer au succès de cette transition et je suis convaincu que l'équipe de direction en place et le conseil d'administration sauront faire face adéquatement à la crise de la COVID-19 et, par la suite, reprendre le développement du potentiel dont recèle YQB. »

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée, qui depuis le 1er novembre 2000, assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

