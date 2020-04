COVID-19 : Un millier de téléphones intelligents pour briser l'isolement





MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - Vidéotron annonce qu'elle fournira 1000 téléphones intelligents assortis de forfaits illimités dans les Centres pour jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) et dans plusieurs centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Québec. Cette initiative mise en place en collaboration avec le Gouvernement du Québec contribuera à lutter contre l'isolement des jeunes hébergés et de nos aînés au courant des prochaines semaines.

Ces appareils permettront tant aux jeunes hébergés qu'aux personnes aînées de rester connectés avec leurs familles et leurs proches dans une période où ceux-ci sont plus que jamais isolés. Dès cette semaine, ce sont 500 téléphones qui seront distribués dans les CRJDA, et 500 appareils qui seront offerts dans les CHSLD privés conventionnés et non conventionnés. Soulignons que cette initiative permettra également de faciliter l'accès des jeunes aux modules éducatifs mis en place par le Gouvernement du Québec.

Citations :

« Je suis très sensible à la situation vécue par de nombreuses familles actuellement. Leur besoin de maintenir le contact pendant la pandémie est légitime. En ce sens, l'utilisation de moyens technologiques, munis de modules sécuritaires, est une option très intéressante pour préserver les liens entre les jeunes hébergés et leurs proches. Nous encourageons toute initiative permettant à ces jeunes d'avoir accès aux mêmes facilités technologiques que ceux vivant dans leur milieu familial. Merci à Vidéotron pour cette contribution. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Nous sommes conscients que les mesures de confinement dans les milieux de vie pour aînés sont éprouvantes, tant pour les résidents que leurs proches. L'offre de ces téléphones intelligents dans les CHSLD est une très bonne nouvelle, qui me touche beaucoup. Cette initiative permettra à de nombreuses personnes aînées hébergées et à leurs proches de communiquer davantage et de vivre des moments rassurants et réconfortants. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nous sommes à un moment de notre histoire où les contacts humains qui nous semblaient autrefois acquis prennent maintenant toute leur importance. Ces appareils permettront à ces usagers de rester connectés avec leurs familles et leurs proches et de se concentrer sur ce qui compte vraiment : leur santé. Vidéotron est fière de contribuer à cette initiative pour briser l'isolement de nos jeunes et ainés dans les CRJDA et dans les CHSLD. »

Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 décembre 2019, Vidéotron comptait 1 531 800 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 459 300. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 727 300 clients abonnés à ses services par modem câble au 31 décembre 2019. À cette date, Vidéotron avait activé 1 330 500 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 027 300 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

SOURCE Vidéotron

Communiqué envoyé le 22 avril 2020 à 10:15 et diffusé par :