Day & Ross introduit la technologie de réduction des émissions de carbone





HARTLAND, NB, le 22 avril 2020 /CNW/ - La filiale de Day & Ross, Ottaway Motor Express, est parmi les premières entreprises de l'industrie du transport à lancer un projet pilote de six mois avec KarbonKleen pour tester la technologie de réduction des émissions de carbone HydraGENtm de dynaCERT. Des appareils ont été installés sur deux camions, qui mesureront les émissions de carbone et l'efficacité énergétique au cours du programme pilote afin d'évaluer les résultats de la technologie.

Ce système innovant est conçu pour trouver un équilibre optimal entre la réduction de la consommation d'énergie et les émissions de carburant en ajoutant de l'hydrogène au flux d'air du moteur. Le gaz hydrogène améliore la combustion en agissant comme catalyseur pour accélérer le temps de réaction, ce qui signifie que le moteur devrait nécessiter moins d'énergie pour la combustion et moins de carburant. Les résultats seront mesurés par rapport aux données de base de chaque camion, ainsi qu'à deux unités soeurs qui empruntent les mêmes itinéraires.

« En tant qu'entreprise de transport, Day & Ross s'appuie sur des carburants combustibles traditionnels et s'efforce de trouver des alternatives nouvelles et plus propres », a déclaré Bill Doherty, PDG. « Nous sommes optimistes par rapport au potentiel de cette nouvelle technologie qui nous aiderait à minimiser notre impact sur l'environnement. »

Ce n'est là qu'une des initiatives environnementales en cours chez Day & Ross, partenaire de transport SmartWay depuis 2009. La compagnie investit également dans de nouveaux terminaux avec plusieurs des dernières améliorations environnementales: panneaux solaires; chauffage et refroidissement géothermiques; panneaux muraux pré-moulés; Éclairage LED; chariots élévateurs électriques et bornes de recharge pour les véhicules des employés et les camions de triage.

À propos de Day & Ross

Avec plus de 8 000 employés, chauffeurs et chauffeurs-propriétaires au Canada et aux États-Unis, Day & Ross propose un portefeuille diversifié de solutions de transport et de livraison aux plus grandes marques en Amérique du Nord. L'entreprise a commencé par transporter des pommes de terre du Nouveau-Brunswick en 1950 et est devenue une filiale en propriété exclusive de McCain Foods en 1966. Aujourd'hui, leurs principaux services comprennent le transport des Charges partielles / Chargement complet et transfrontalier, la logistique, les flottes dédiées et la livraison résidentielle.

Depuis plus d'une décennie, Day & Ross est régulièrement reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et a été nommée l'une des meilleures entreprises pour lesquelles les femmes travaillent dans l'industrie du transport en 2018 et 2019. Leur engagement en faveur de la sécurité et de la durabilité est enraciné dans leurs valeurs familiales, dans l'importance accordée au bien-être de leurs employés et des communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent. dayross.com

À propos de KarbonKleen Inc

KarbonKleen Inc. offre à l'industrie de la logistique, des solutions technologiques basées sur les données. Nous permettons à nos clients d'atteindre leurs objectifs autour d'une efficacité accrue des opérations et d'une sensibilisation élevée par rapport à l'environnement grâce à l'adoption réussie de technologies développées et de solutions partenaires. Nous maintenons le cap sur les innovations de l'industrie FreightTech en aidant les clients à mettre en place les meilleures solutions pour atteindre les objectifs cruciaux pour leur entreprise.

À propos de dynaCERT

dynaCERT inc. fabrique et distribue la technologie de réduction des émissions de carbone pour une utilisation avec des moteurs à combustion interne. Dans le cadre de l'économie mondiale croissante de l'hydrogène, notre technologie brevetée crée de l'hydrogène et de l'oxygène à la demande grâce à un système d'électrolyse unique et fournit ces gaz par la prise d'air pour améliorer la combustion, ce qui se traduit par une réduction des émissions de carbone et une plus grande efficacité énergétique. Notre technologie est conçue pour une utilisation avec de nombreux types et tailles de moteurs diesel utilisés dans les véhicules routiers, les remorques frigorifiques, la construction hors route, la production d'électricité, l'équipement minier et forestier, les navires maritimes et les locomotives de chemin de fer. Site Web : www.dynaCERT.com

