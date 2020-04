Suspension de la négociation par l'OCRCVM - GBLC

Dans le cadre du Jour de la Terre, la Banque Nationale est heureuse d'annoncer un partenariat avec Équiterre, l'un des principaux organismes en environnement au Québec. M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, agira...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : iAnthus Capital Holdings Inc. Symbole CSE : IAN (toutes les émissions) Motif : Renseignements de la société Heure de la suspension (HE) : 10 h 33 L'OCRCVM peut prendre la décision de...

Reprise des négociations pour : Société : Pan Global Resources Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : PGZ (toutes les émissions) Reprise (HE) : 11 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : NorZinc Ltd. Symbole TSX : NZC (toutes les émissions) Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 10 h 01 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter)...

Dans une décision rendue aujourd'hui, le Tribunal administratif du travail prend acte d'une entente intervenue la nuit dernière entre Hydro-Québec et le syndicat représentant les répartiteurs. Hier, le Tribunal a reçu une demande d'intervention...