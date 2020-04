Redpoint Positioning Corporation fournit une technologie de pointe pour le traçage de la localisation afin de renforcer la distanciation sociale dans les environnements de travail





La solution de Redpoint peut contribuer à réduire le risque de propagation du coronavirus dans les entrepôts et les sites industriels

BOSTON, 22 avril 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Redpoint Positioning Corporation a annoncé une nouvelle application pour sa plateforme Internet of Moving Things (IoMvT)tm qui permet de tracer la localisation en temps réel. Sa technologie de pointe est déjà utilisée par des entreprises de premier plan dans le monde entier dans les secteurs de la logistique de tierce partie, de la construction automobile, de l'exploitation minière et dans d'autres secteurs pour améliorer la productivité, réduire les dépenses d'investissement inutiles et contribuer à un environnement de travail plus sûr. Aujourd'hui, le système est appliqué dans les entrepôts et autres environnements industriels afin de renforcer la distance sociale entre les employés, le traçage des contacts et d'autres mesures de sécurité prises pour lutter contre la propagation du coronavirus.

La technologie de Redpoint utilise des balises et un signal à bande ultralarge (UWB) pour tracer l'emplacement des personnes et des équipements avec une précision extrêmement élevée, même dans des environnements industriels complexes. Si des paramètres de distanciation sociale, tels qu'un rayon de 1 ou 2 mètres, sont violés entre les travailleurs, l'alarme de la balise les alertera du danger.

Le système aide également les employeurs à définir des barrières géographiques virtuelles dans leurs établissements, ce qui leur permet de fixer des plafonds d'occupation et de surveiller les zones pour éviter la surpopulation. Ils peuvent également créer des barrières géographiques virtuelles dans les postes de lavage, de même que surveiller l'entrée des employés et le temps passé dans ces zones, afin de renforcer les protocoles de lavage des mains ou de nettoyage des équipements. Si une infection se produit, les données historiques du système permettront de retracer les contacts avec une grande précision, car les enregistrements peuvent indiquer les personnes qui se trouvaient à proximité de la partie infectée.

Redpoint a de nombreux clients en Chine et a initialement pris conscience de ce nouveau cas d'utilisation de sa technologie en février, lorsque la pandémie a commencé à affecter les activités de ces clients. Un client, un important centre de données mobiles en Chine, a pu utiliser l'IoMvT de Redpoint pour renforcer ses mesures de sécurité afin de réduire les risques pour ses employés et de maintenir son établissement ouvert.

Alors que les entreprises du monde entier sont aux prises avec des fermetures dues aux coronavirus, l'équipe de Redpoint met à profit ce qu'elle a appris en Chine et mène les autres clients à travers le monde vers une solution. «?Nous savons que les employés ne peuvent pas retourner au travail si leur employeur ne peut pas appliquer des protocoles de sécurité pour réduire leur risque de contracter ou de propager le coronavirus. Lorsque nous avons vu notre solution aider nos clients en Chine, nous avons voulu la mettre à la disposition du reste du monde?», a déclaré Chunjie Duan, PDG et cofondateur de Redpoint. «?Nous pouvons utiliser notre technologie pour aider?», a-t-il déclaré.

À propos de Redpoint Positioning Corporation : La technologie de Redpoint a été conçue pour répondre aux limites des autres systèmes de localisation en temps réel, comme la facilité d'installation, l'évolutivité et l'interopérabilité. Sa plateforme Internet of Moving Things (IoMvT)tm offre une visibilité sans précédent sur la façon dont les personnes, les équipements et les biens se déplacent dans les entrepôts et les établissements industriels en temps réel, en permettant aux responsables de disposer de données exploitables permettant d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la productivité et en préparant les entreprises à se développer en vue de leur croissance future.

Redpoint a son siège social à Boston, dans le Massachusetts, et possède des bureaux à Pékin, en Chine, et à Kharkiv, en Ukraine. Veuillez visiter www.redpointpositioning.com pour en savoir plus.

Redpoint est une société financée par capital-risque de Stanley Black & Decker Ventures.

