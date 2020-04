UnionPay International lance sa plate-forme de contenu et de services visant à créer un écosystème numérique « Pay+ »





- UnionPay International (UPI) a fait paraître un écosystème de paiement numérique tout-en-un afin de soutenir ses partenaires dans leur réponse au COVID-19

SHANGHAI, 22 avril 2020 /CNW/ - UnionPay International (UPI) a lancé une nouvelle plateforme de contenu et de services (UCSP) afin de mettre en place un écosystème numérique en partenariat avec des institutions financières et des prestataires de services de l'industrie à l'échelle mondiale.

La plateforme propose des services à valeur ajoutée afin d'améliorer la satisfaction de l'utilisateur avec les portefeuilles numériques mis au point ou réactualisés aux normes d'UnionPay, ce qui permet aux institutions hors de la Chine continentale d'assurer des paiements instantanés pour les services d'utilité publique, les transports, le style de vie et les distractions.

Depuis la flambée épidémique du COVID-19, les services de paiement numérique ont joué un rôle essentiel dans le ralentissement de la propagation du virus en diminuant les risques de transmission de personne à personne. Pour renforcer ceci, UPI a diligenté le lancement de sa plateforme de contenu et de services afin de fournir une solution rapide, pratique et sûre de paiements sans numéraire pour 62 portefeuilles numériques mis au point ou réactualisés aux normes d'UnionPay dans 13 pays et territoires.

La plateforme de contenu et de services d'UPI cherche à offrir un éventail complet de ressources techniques destinées à l'évolution du paiement mobile et du paysage du style de vie à l'extérieur de la Chine continentale. En mettant à disposition des services apportant davantage de valeur ajoutée, la plateforme servira d'outil essentiel pour que les portefeuilles numériques maintiennent leurs avantages concurrentiels et permettra aux prestataires de services de l'industrie d'élargir leurs circuits de distribution pour augmenter leur trafic d'utilisateurs. Entre-temps, les usagers mondiaux peuvent accéder sans heurts à de multiples services par l'entremise d'une seule application mobile.

À ce jour, les services proposés par des centaines de points de vente et de prestataires dans les services publiques, le hélage de taxis, les réservations de vols et d'hôtels sont accessibles dans le monde entier grâce à cette plateforme. Ces services seront disponibles d'ici à deux semaines une fois qu'ils seront connectés.

UPI a dynamisé l'efficacité chez les réalisateurs de logiciel pour les portefeuilles numériques, les vendeurs et les prestataires de services du secteur grâce à un modèle novateur de collaboration mis en place. UPI sélectionne des partenaires dans des subdivisions de l'industrie afin d'établir une « réserve de services ». Les réalisateurs de logiciel pour les portefeuilles numériques peuvent y choisir des vendeurs souhaitant se raccorder sur le système par l'entremise d'une interface de programmation d'applications (API) rationalisant le processus tout en simplifiant significativement les exigences techniques. L'appli « UnionPay » est à Hong Kong la première appli mobile qui ait lancé neuf services de paiement en ligne pour services d'utilité publique et services de style de vie par l'entremise de sa plateforme de contenu et de services, ce qui facilite l'adoption rapide des mesures de distanciation sociale locale et de santé publique en réponse au COVID-19.

À l'avenir, UnionPay International continuera à actualiser sa plateforme en fournissant des services à valeur ajoutée plus nombreux et meilleurs, y compris l'analyse de mégadonnées, dans le but de soutenir l'optimisation des systèmes d'adhésion des institutions partenaires et l'analytique des comportements de consommateurs.

Au cours des dernières années, UnionPay International a accéléré l'édification et la mise à jour de ses plateformes techniques pour renforcer ses capacités de service de paiement mobile numérique au profit de ses partenaires. À présent, UnionPay International a bâti plus de 20 plateformes techniques ainsi que des solutions multiples. Par exemple, par l'entremise de la plateforme ouverte intégrée UPI Developer, les institutions et les réalisateurs de logiciel indépendants peuvent obtenir des conseils et rejoindre l'écosystème de paiements transfrontaliers d'UnionPay avec une plus grande efficacité.

À propos d'UnionPay International

UnionPay International (UPI) est une filiale de China UnionPay se concentrant sur la croissance et l'appui de l'entreprise mondiale d'UnionPay. En partenariat avec plus de 2000 institutions dans le monde entier, UnionPay International a activé l'acceptation de cartes dans 178 pays et régions, avec émission dans 61 pays et régions. UnionPay International fournit des services de paiements transfrontaliers de haute qualité, rentables et sûrs à la plus vaste base mondiale de titulaires de cartes. Elle assure des services pratiques locaux à un nombre croissant de titulaires de cartes et de commerçants d'UnionPay à l'échelle du globe.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.unionpayintl.com/en

SOURCE UnionPay International

Communiqué envoyé le 22 avril 2020 à 09:31 et diffusé par :