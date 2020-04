Jour de la Terre 2020 : Déclaration du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson





NORTH VANCOUVER, BC, le 22 avril 2020 /CNW/ - « Aujourd'hui, des familles de partout au Canada célèbrent le Jour de la Terre. Normalement, les membres des collectivités profitent de cette journée pour se rassembler et pour participer à des activités comme le nettoyage des parcs, des randonnées en groupe ou la plantation d'arbres.

« Cette année, ce sera évidemment différent. Nous devons tous pratiquer l'éloignement physique sécuritaire et nous assurer de prendre les précautions nécessaires pour nous protéger et pour protéger les membres de nos collectivités contre la COVID-19.

« Cependant, cela ne nous empêche pas de faire d'autres efforts très importants : protéger notre environnement et continuer à lutter contre les changements climatiques.

« C'est dans cet esprit que j'invite tous les Canadiens à accorder une attention spéciale au #JourDeLaTerreChezSoi. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons tous prendre des mesures simples et efficaces qui contribueront à protéger notre planète. De nombreuses idées inspirantes se trouvent sur le site Web du Jour de la Terre Canada.

« Pendant la situation actuelle, la COVID-19, qui nous touche tous et qui constitue une terrible tragédie pour nombre d'entre nous, il demeure important que nous réfléchissions à la meilleure façon d'aborder l'autre crise qui se profile à l'horizon : les changements climatiques.

« Le récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat souligne que les activités humaines ont déjà contribué à élever la température de la planète d'un degré Celsius et que le réchauffement va s'accélérer. En l'absence de mesures concrètes et décisives, les conséquences du réchauffement climatique se feront sentir dans le monde entier.

« Nous devons agir, et les mesures doivent être fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles. Nous devons prendre des mesures qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre tout en nous assurant de saisir les possibilités économiques que pourrait nous offrir une transition vers un avenir à faibles émissions de carbone.

« Le plan du gouvernement du Canada sur les changements climatiques comporte plus de 50 mesures différentes visant à nous aider à atteindre ces objectifs. Nous investissons dans l'énergie propre, bâtissons des collectivités plus vertes, agrandissons les réseaux de transport en commun, éliminons progressivement la production d'électricité à partir du charbon, resserrons les normes pour que les carburants nécessaires à nos voitures soient moins polluants, interdisons les plastiques à usage unique néfastes, investissons dans les technologies propres, et bien d'autres choses encore. Nous nous sommes aussi engagés à protéger 25 p. 100 des terres du pays et 25 p. 100 de nos océans d'ici 2025 afin de préserver le patrimoine naturel du Canada pour les générations à venir.

« En travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants. Puissions-nous célébrer ce Jour de la Terre en renouvelant notre engagement envers cet objectif collectif. »

