La Chine coordonne ses efforts dans le domaine de la recherche scientifique liée au COVID-19





PÉKIN, 22 avril 2020 /CNW/ - Un reportage de Science and Technology Daily :

La prévention et le contrôle des épidémies nécessitent des efforts coordonnés; il en va de même pour les recherches scientifiques connexes.

Au moment de la Fête du printemps 2020, Ma Juncai, chercheur à l'Institut de microbiologie de l'Académie chinoises des sciences (ACS), et Wei Qiang, du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCCPM), se sont réunis pour réfléchir à la manière de développer un système de soutien à la recherche liée au COVID-19 en exploitant les atouts des deux parties.

Le Centre national de données microbiologiques géré par M. Ma peut servir de plateforme d'information, tandis que le Centre national de collecte de ressources en agents pathogènes dirigé par M. Wei peut fournir des souches de virus. Au début de l'épidémie, les deux chercheurs ont commencé à explorer des voies pour mieux contribuer à la lutte contre le virus. Peu après leur séance de remue-méninges, le 24 janvier, le nouveau système du service national de ressources scientifiques et technologiques sur les coronavirus a été lancé.

Outre la publication d'informations sur les souches de virus et de données scientifiques concernant l'épidémie, le système fournit également d'autres informations et ressources scientifiques et technologiques pour la prévention et le contrôle de la maladie, telles que les méthodes de détection des virus, les génomes et la documentation scientifique.

Le système est un parfait exemple de services coordonnés pour la recherche scientifique liée au COVID-19.

Cette coopération ne se limite pas au sein de la communauté scientifique. D'importants instituts, universités et entreprises collaborent également pour développer des médicaments et des vaccins.

Li Hangwen, fondateur et chef de la direction de Stemirna Therapeutics, une société de biotechnologie, a déclaré : « Nous avons contacté le CCCPM le 16 janvier, dans l'espoir de coopérer au développement des vaccins à ARNm pour le COVID-19. »

M. Li a rappelé que quelques jours avant la Fête du printemps, Tan Wenjie, un chercheur du CCCPM, lui avait envoyé les antigènes qui devaient être produits. Sur la base d'une analyse professionnelle des séquences virales, les chercheurs du CCCPM ont estimé que certaines séquences pouvaient provoquer des réponses immunitaires.

M. Li a déclaré que le développement du vaccin avait pris un bon départ, grâce à l'expérience précieuse et aux techniques d'analyse de pointe du CCCPM. Le personnel de R-D de Stemirna Therapeutics a travaillé sans relâche depuis la réception des antigènes.

Pour faire face à la pénurie de matières premières pendant les vacances du Nouvel an chinois, M. Li a mobilisé tous les partenaires et fournisseurs de son entreprise.

« Quand ils ont su que leurs produits seraient utilisés pour la recherche scientifique sur le COVID-19, ils ont offert toute leur aide pour faciliter notre travail de développement, » a déclaré M. Li.

D'autres types de vaccins innovants sont également en cours de développement grâce à la collaboration entre des instituts de recherche, des universités et des entreprises. Par exemple, l'université de Xiamen et Changchun Bcht Biotechnology Co. coopèrent au développement d'un vaccin nasal; l'Institut de microbiologie de l'ACS et Chongqing Zhifei Biological Products Co. travaillent ensemble au développement d'un vaccin protéique recombinant; l'Académie des sciences médicales militaires quant à elle coopère avec CanSinoBIO au développement d'un vaccin à vecteur adénoviral.

Après l'apparition du virus, la communauté scientifique chinoise a mené une coopération étroite et fructueuse et a régulièrement fait part de ses progrès les plus récents avec d'autres pays.

La Chine n'a pas tardé à partager avec le monde entier la séquence génétique complète du virus, ce qui lui a valu les éloges de la communauté scientifique mondiale. Le pays a redoublé d'efforts pour communiquer ses informations et ses avancées.

Le ministère chinois des sciences et de la technologie, la Commission nationale de la santé et d'autres départements ont construit conjointement la plateforme pour la communication des recherches universitaires sur le COVID-19, qui est devenue un canal important pour le personnel scientifique mondial qui souhaite communiquer les dernières découvertes.

La Chine a partagé ses lignes directrices pour la prévention et le contrôle de COVID-19, ainsi que ses plans de diagnostic et de traitement, avec 180 pays et plus de dix organisations internationales et régionales.

De nombreuses entreprises et institutions de recherche chinoises coopèrent avec leurs homologues étrangères pour le développement des vaccins contre le COVID-19.

La Chine a traduit toutes les politiques, les manuels de gestion et les directives cliniques relatives aux hôpitaux de fortune dans les langues des pays confrontés à des épidémies croissantes de COVID-19. ?

Alors que la lutte contre le virus se poursuit, les chercheurs travaillent sans relâche dans les laboratoires et les services hospitaliers pour réaliser des progrès scientifiques qui joueront sans aucun doute un rôle majeur pour vaincre la pandémie.

SOURCE Science and Technology Daily

