Risen Energy affiche de bons résultats en 2019, avec des recettes en hausse de plus de 47 %

NINGBO, Chine, 22 avril 2020 /CNW/ - Risen Energy Co., Ltd (300118.SZ), le chef de file chinois du photovoltaïque, a dévoilé ses résultats financiers pour 2019 le 17 avril 2020 au soir, heure locale. Au cours de la période de référence, l'entreprise a enregistré des recettes d'exploitation totales s'élevant à 14,404 milliards de yuans (environ 2,03 milliards d'USD), soit une hausse de 47,7 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'élève à 974 millions de yuans (environ 137 millions d'USD), soit une hausse de 319,01 % par rapport à 2018. Le bénéfice de base par action s'élève à 1,11 yuan (environ 0,16 USD). L'entreprise prévoit de verser un dividende de 2 yuans (environ 0,28 USD) par 10 actions (impôt compris).

L'entreprise attribue les résultats positifs de 2019 à six forces concurrentielles fondamentales :

des prises de décision stratégiques reposant sur la science et des capacités efficaces de mise en oeuvre de la stratégie ;

une approche de la R-D orientée marché, associée à un système de R-D exhaustif ;

une innovation constante dans les processus technologiques et dans les gains d'efficacité en matière d'assurance qualité ;

un réseau de commercialisation mondial soutenu par une structure d'exploitation complète ;

une solide efficacité au niveau de l'exploitation et une structure financière saine ;

des grappes de photovoltaïque industriel soutenues par des moyens de transport pratiques.

Risen Energy a fait savoir que l'entreprise continuera d'alimenter l'innovation centrée sur le client, de répondre aux besoins du marché et d'optimiser sa gamme de produits en vue de promouvoir la parité du réseau, d'améliorer sa force déjà globale et d'accroître ses capacités. Conformément à une stratégie de croissance visant à cheviller sa présence dans les secteurs des nouvelles énergies et des nouveaux matériaux, l'entreprise prévoit de s'attacher à renforcer sa compétitivité fondamentale dans la R-D technologique, la promotion des produits, l'amélioration des processus, la production optimisée et le contrôle des coûts. Pour la suite, Risen Energy entend mettre davantage l'accent sur la fabrication photovoltaïque, l'investissement et la construction de centrales électriques, les nouveaux matériaux, le stockage de l'énergie et l'éclairage LED.

