Kubota Canada ltée présente l'initiative Cultiver la force

MARKHAM, ON, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - Kubota Canada ltée (KCL) est fière d'annoncer sa nouvelle initiative Cultiver la force présentée en collaboration avec Topsy Farms et d'autres partenaires afin de soutenir les Canadiens.

Topsy Farms

Depuis 1972, Topsy Farms est en activité et élève des moutons sur l'île Amherst. La ferme fabrique principalement des produits en laine canadienne à 100 % et des produits naturels. Elle offre également des activités de loisir à ses visiteurs. Il s'agit de la première collaboration de Kubota Canada avec Topsy Farms.

Derrière le mouvement Cultiver la force - les « jardins de la victoire »

Pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, des gens de tous âges cultivaient des « jardins de la victoire » sur des terrains privés et dans des parcs publics afin de se remonter le moral et de contribuer à l'approvisionnement alimentaire. Cette initiative a permis à tous de devenir agriculteur et de participer à la cause de manière positive. Les « jardins de la victoire », qui contenaient des légumes variés, des céréales, des fruits et des fines herbes, visaient à aider la population et à leur donner une raison d'être.

Selon Kubota, tous les Canadiens peuvent devenir de fiers agriculteurs. Par l'entremise d'une campagne de sensibilisation sociale et éducative, Kubota vise à continuer de soutenir les communautés à travers le pays durant la pandémie de la COVID-19, et ce, en mettant de l'avant les avantages clés d'un « jardin de la victoire » dans le respect de la distanciation sociale.

« L'engagement de Kubota envers les Canadiens nous amène à toujours vouloir en faire plus pour eux et avoir un impact positif. C'est pour cette raison que le projet #Cultiverlaforce nous enthousiasme : il soutient nos communautés tout en donnant aux gens les moyens d'en faire plus. Il n'y a pas de meilleur moment pour cultiver au Canada : cultiver des aliments, cultiver notre reconnaissance, cultiver notre force. Cette initiative aide aussi à mettre en lumière les valeurs de notre communauté d'agriculteurs et la manière dont elles nous rejoignent tous. Nous traversons cette période tous ensemble à travers le pays, et nous pouvons cultiver la force qui nous unit, même si nous sommes séparés », a affirmé Yannick Montagano, vice-président des ventes et du marketing chez Kubota Canada ltée.

À propos de Kubota Canada ltée

Kubota Canada ltée (KCL) est une filiale de Kubota Corporation, un fabricant de tracteurs et d'équipements lourds établi à Osaka, au Japon. KCL commercialise et distribue de l'équipement conçu et fabriqué par Kubota, comprenant une gamme complète de tracteurs d'une puissance pouvant atteindre 210 HP, d'accessoires à la hauteur de la performance de ses produits, de tracteurs compacts et utilitaires, d'équipements compacts destinés à la construction, à l'aménagement paysager et aux travaux publics, d'équipements résidentiels pour la tonte de pelouse et les travaux jardiniers, de produits commerciaux d'entretien de pelouse ainsi que de véhicules utilitaires. Pour obtenir de la documentation relative aux produits ou connaître l'emplacement des concessionnaires, communiquez avec Kubota Canada ltée au 5900, 14th Avenue, Markham (Ontario) L3S 4K4 ou au 905 294-6535, ou visitez le site Web de KCL à kubota.ca ou la page Facebook.

