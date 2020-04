Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de la Terre





OTTAWA, le 22 avril 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la Terre :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté internationale pour souligner le Jour de la Terre.

« En tant que Canadiens, nous avons la chance d'être entourés par la nature. Ce privilège s'accompagne de la responsabilité commune de protéger notre environnement et les trésors naturels dont nous avons hérité.

« Nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants puissent profiter de nos forêts majestueuses, respirer de l'air pur et s'amuser près de nos magnifiques océans, lacs, rivières et ruisseaux. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes pour protéger notre environnement, tout en faisant croître notre économie et en rendant la vie plus abordable pour les familles à travers le pays.

« Cette année, les familles souligneront le Jour de la Terre de manière différente, en restant à la maison, puisque nos parcs sont fermés. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas tous apprécier la beauté de nos milieux naturels et notre environnement, tout en voulant les protéger.

« Les changements climatiques demeurent une menace à long terme pour notre santé et notre économie. La semaine dernière, nous avons fait un investissement sans précédent pour entreprendre le nettoyage des puits de pétrole et de gaz orphelins et inactifs, ce qui créera des milliers d'emplois et aura des bienfaits durables pour l'environnement. Nous avons également proposé la mise en place d'un nouveau Fonds de réduction des émissions pour réduire les émissions dans le secteur du pétrole et du gaz au Canada, notamment celles créées par le méthane.

« En ce moment, notre priorité numéro un est de limiter les impacts liés à la COVID-19. Mais cela ne signifie pas qu'on peut négliger la crise environnementale. Le Canada peut bâtir une économie plus forte et plus résiliente tout en investissant dans un avenir plus propre et plus sain pour tout le monde, et c'est ce que nous ferons.

« Nous restons déterminés à réaliser notre plan climatique, qui prévoit des mesures ambitieuses pour réduire les émissions, promouvoir les technologies propres et les emplois, et mettre un prix sur la pollution. Afin de respecter les engagements que nous avons pris dans le cadre de l'Accord de Paris, nous agissons de manière à surpasser l'objectif de réduction des émissions du Canada d'ici 2030. Nous comptons également atteindre le niveau zéro émission nette d'ici 2050 et permettre à nos entreprises et à nos industries de rester compétitives à l'échelle internationale. De plus, afin de préserver notre patrimoine naturel pour notre génération et celle qui nous succédera, nous sommes résolus à protéger 25 % des terres et 25 % des océans du pays d'ici 2025.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à faire leur part pour l'environnement et à réfléchir à la chance que nous avons de vivre dans un si beau pays. »

