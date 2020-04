Halte aux gloutons! - L'argent des Québécois doit uniquement servir à soutenir les entreprises et les travailleurs





QUÉBEC, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le député de René-Lévesque et porte-parole du Parti Québécois en matière de finances, Martin Ouellet, demande des garanties : « L'aide financière versée par Québec aux entreprises doit servir à soutenir un maximum de PME et de travailleurs, et seulement à ça. Autrement dit, on doit absolument éviter qu'elle aboutisse dans les poches des hauts dirigeants », a-t-il déclaré.

EN BREF

Le Parti Québécois refuse que l'argent public serve à enrichir une poignée de dirigeants.

Les fonds appelés à être versés, notamment par la CDPQ, doivent uniquement servir à accompagner les entreprises et les travailleurs de l'autre côté de la crise.

Pour recevoir une aide gouvernementale, les entreprises devraient s'engager à geler le salaire de leurs dirigeants et à reporter les bonis.

« C'est un film dans lequel les Québécois ont déjà joué, et ils l'ont détesté : voir l'argent public destiné à sauver des entreprises d'ici servir, finalement, à enrichir une poignée de dirigeants se trouvant à leur tête. Alors qu'on s'apprête à faire pleuvoir les milliards, nous devons absolument éviter que ce scénario scandaleux se répète », a insisté le député de René-Lévesque.

Le Parti Québécois, par la voix de son porte-parole, propose donc que l'aide aux entreprises, notamment celle de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), soit octroyée seulement si les deux exigences suivantes sont respectées :

L'entreprise s'engage à geler les salaires de la haute direction;

L'entreprise s'engage à reporter la rémunération incitative (les bonis).

Rappelons d'ailleurs que le 30 mars dernier, lors de l'annonce d'une enveloppe de 4 G$ pour appuyer les entreprises québécoises affectées temporairement par la crise, la Caisse a entre autres décidé, vu le contexte économique actuel, de geler les salaires de l'ensemble des leaders de l'organisation et de ses filiales.

« Plus que jamais, nous devons nous serrer les coudes et agir de façon cohérente. J'encourage également un maximum de dirigeants d'entreprise à s'astreindre volontairement au même régime; ce serait un beau geste de solidarité », a conclu Martin Ouellet.

