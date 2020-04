48North Cannabis Corp. expédie sa marque accessible de fleurs séchées, Fleur du Jour, à la SQDC





TORONTO, le 22 avril 2020 /CNW/ - 48North Cannabis Corp. (« 48North » ou la « Société ») (TSXV:NRTH) est heureuse d'annoncer l'expédition de la première commande de sa marque accessible de fleurs séchées, Fleur du Jour, à la Société québécoise du cannabis (« SQDC ») pour la vente au détail.

Aujourd'hui, 48North met sur le marché récréatif du Québec du cannabis de qualité à prix abordable. L'avantage relatif à la production à faible coût de 48North permet à la Société de produire ce produit à des prix concurrentiels, ce qui appuie la conviction de la Société selon laquelle des expériences de cannabis de grande qualité devraient être à la portée de tous.

« Alors que nous continuons d'écouter les commentaires des consommateurs, nous savons que le prix est un facteur déterminant dans les décisions d'achat et nous sommes convaincus que ce produit répondra à la demande pour des produits plus abordables. Dans cette optique, le lancement de Fleur du Jour est une étape cruciale de notre engagement renouvelé à améliorer les opérations, à investir dans le développement de produits et à soutenir des expériences de grande qualité pour les consommateurs canadiens », a déclaré Charles Vennat, président-directeur général de 48North.

Fleur du Jour sera vendu dans la boutique en ligne et dans les magasins de détail de la SQDC. La Société s'attend à ce que ce produit soit l'un des produits les plus accessibles pour les clients consommateurs de cannabis du Québec, sans compromettre la qualité.

Par la suite, 48North prévoit lancer un certain nombre d'autres produits au cours du trimestre, notamment :

Apothecanna, une crème extra forte pour le corps ( Alberta )

une crème extra forte pour le corps ( ) Trail Mix, des cartouches pour PAX ( Ontario )

des cartouches pour PAX ( ) Trail Mix, un vaporisateur stylo tout-en-un accessible ( Ontario )

un vaporisateur stylo tout-en-un accessible ( ) 48North, des fleurs séchées cultivées à l'intérieur de première qualité ( Ontario et Alberta )

des fleurs séchées cultivées à l'intérieur de première qualité ( et ) Avitas, des cartouches de vaporisateur à souche unique ( Alberta )

En outre, 48North a octroyé un total de 1 000 000 options d'achat d'actions (chacune étant dénommée « option ») à des administrateurs, dirigeants et employés de la Société. Les options sont conférées en fonction du temps écoulé ou de l'atteinte d'objectifs spécifiques. Les objectifs précis des options varient selon les fonctions et les responsabilités du bénéficiaire. Chaque option peut être échangée contre une action ordinaire (« action ») de la Société à un prix de 0,145 $ par action pour une période de trois ans à partir de la date de l'octroi. Toutes les options ont été octroyées conformément au régime d'options d'achat d'actions de la Société, lequel a préalablement été approuvé par les actionnaires de la Société ainsi que par la Bourse de croissance TSX.

48North Cannabis Corp. 48North Cannabis Corp. (TXSV: NRTH) est une société de cannabis intégrée verticalement qui se concentre sur le marché de la santé et du bien-être au moyen de la culture et de l'extraction, ainsi que de la création de marques novatrices et authentiques de produits de cannabis de prochaine génération. 48North élabore des formules et des capacités de fabrication pour ses produits exclusifs et se positionne pour la fabrication en sous-traitance de produits similaires pour des tiers. 48North exploite la ferme Good:Farm, une ferme biologique de 100 acres qui produit du cannabis cultivé biologiquement au soleil, et fournit l'important avantage d'être un précurseur dans la production à faibles coûts de produits à base d'extrait de cannabis de prochaine génération. De plus, 48North exploite deux installations intérieures de production de cannabis autorisées en Ontario. 48North fait pousser des cultivars uniques dans sa filiale en propriété exclusive, DelShen Therapeutics Corp. (« DelShen ») et traite du cannabis et fabrique des produits de cannabis de prochaine génération à Good and Green Corp. (« Good & Green »), tous deux des producteurs autorisés en vertu de la Loi sur le cannabis. 48North possède un portefeuille de marques en pleine croissance, y compris Latitude, une plateforme axée sur le cannabis pour les femmes (explorelatitude.com), Avitas, qui fabrique des cartouches de vaporisateur à souche unique (avitasgrown.com), Quill, un chef de file dans la fabrication de produits de vapotage élégants et axés sur le mode de vie (quill.me), et Sackville & Co, une marque de cannabis de premier plan aux États-Unis, axée sur les accessoires de cannabis avant-gardistes et les produits de CBD (sackvilleandco.com).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Ces déclarations sont liées à des événements ou rendements futurs. Les termes comme « avoir l'intention », « s'attendre », « croire », « prévoir », « estimer », ainsi que les verbes au futur ou au conditionnel, de même que d'autres mots et locutions similaires liés à des sujets qui ne correspondent pas à des faits passés visent à signaler des énoncés prospectifs et se fondent sur les convictions ou les hypothèses actuelles des parties quant aux issues et au moment de ces événements futurs. Les résultats futurs réels peuvent différer considérablement. Veuillez consulter les documents déposés sur SEDAR pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques associés aux activités de la Société. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci, et les parties n'ont pas l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser par suite de la diffusion de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent. Compte tenu des risques, des incertitudes et des hypothèses dont il est question aux présentes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les déclarations qui précèdent font expressément partie des énoncés prospectifs contenus aux présentes. Les crises qui frappent la santé publique, y compris la pandémie de coronavirus (COVID-19) actuelle, pourraient avoir des conséquences économiques et géopolitiques importantes susceptibles de nuire aux activités, à la situation financière ou aux résultats d'exploitation de la Société.

