Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal forme des équipes pour bonifier le soutien psychosocial offert à l'ensemble de ses employés

POINTE-CLAIRE, QC, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - Compte-tenu de la pandémie de COVID-19 et conscient de la difficile réalité sur le terrain pour ses employés, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal a amorcé la formation d'équipes d'intervenants afin de bonifier le soutien psychosocial qui leur est déjà offert.

Des intervenants provenant des équipes des programmes de santé mentale et dépendances du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ainsi que des pairs aidants du CIUSSS sont ainsi actuellement formés de manière spécifique, au regard du contexte de pandémie de COVID-19 afin de pouvoir davantage soutenir l'ensemble des employés de son territoire.

À compter de vendredi, les employés qui en éprouvent le besoin peuvent ainsi appeler une ligne téléphonique dédiée et parler à un intervenant afin d'obtenir de l'aide immédiate. En fonction des besoins exprimés, les employés seront écoutés, pourront être orientés vers des ressources spécifiques ou même rencontrés. De l'information et des outils développés spécifiquement au regard de ce qu'ils vivent présentement ainsi que des conseils pourront par exemple être donnés.

En parallèle, les gestionnaires recevront des formations afin qu'ils puissent adapter leurs façons de faire en fonction de la crise et développer ainsi davantage d'habiletés à détecter la détresse psychologique de leur personnel.

« Les travailleurs qui sont en première ligne doivent particulièrement faire face à de nombreux changements en ce moment et à beaucoup d'incertitude. La situation de crise que nous vivons fait naitre beaucoup de sentiments d'anxiété et il est donc primordial de s'assurer que tout le soutien pouvant leur être offert, le soit », a indiqué le Dr Gustavo Turecki, directeur, département de psychiatrie, Université McGill et chef, département de psychiatrie du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île de Montréal.

« Nous sommes conscients que la situation sur le terrain est difficile et nous sommes sensibles aux difficultés que peuvent rencontrer nos employés. C'est pourquoi, et conformément à l'importance que nous accordons au respect et à la compassion, nous prenons tous les moyens afin d'aller plus loin dans le soutien pouvant leur être offert et ainsi davantage leur venir en aide et les protéger », a affirmé Mme Lynn McVey, présidente-directrice générale du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île de Montréal.

Cette démarche entreprise par le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal se veut complémentaire aux initiatives déjà existantes et mises à la disposition de l'ensemble des employés telles que le Programme d'aide aux employés (PAE) ou encore le réseau de pairs aidants.

En fonction de l'évaluation de la situation et au fur et à mesure de son évolution, cette démarche pourra être adaptée au regard des besoins exprimés par les employés au front au sein des différentes installations du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal afin de toujours mieux les soutenir.

