Les automobilistes sont lassés des embouteillages - selon une étude de Trafic Index





En raison de la pandémie actuelle, dans le monde entier, la plupart des routes sont désertes. Mais, en temps normal, les automobilistes d'Amérique, d'Europe et d'Australie ne sont pas satisfaits de leurs conditions de circulation. En effet, près de 70 % d'entre-eux sont particulièrement mécontents des embouteillages dans les centres-villes aux heures de pointe. Les effets négatifs de la congestion urbaine qui sont le plus souvent cités sont au nombre de trois : impact sur l'environnement et la qualité de l'air, augmentation de la durée des trajets et augmentation du niveau de stress. Tels sont les résultats du « Kapsch TrafficCom Index » : neuf mille citoyens représentatifs de la population de neuf pays ont été interrogés par un institut d'études de marché aux États-Unis, en Argentine, au Chili, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, en France, en Espagne et en Australie.

Les citoyens les plus préoccupés par la qualité de l'air et l'environnement se trouvent en Espagne et au Chili où plus de la moitié des participants à l'enquête estime que la congestion routière impacte très négativement ces deux composantes. À l'exception des États-Unis et de l'Australie, où le niveau de stress et la durée des trajets sont les éléments perçus comme les plus impactants par les usagers de la route, l'incidence néfaste de la congestion routière est l'aspect négatif le plus mentionné dans tous les autres pays étudiés.

Toutefois, ces effets ne conduisent pas systématiquement les conducteurs à changer leurs habitudes pour réduire la pollution : lorsqu'on les interroge sur leur itinéraire préféré, la majorité d'entre eux préfère une solution permettant de raccourcir la durée des trajets plutôt qu'une solution ayant un impact environnemental plus faible. "Quand j'utilise ma voiture, je préfère un itinéraire qui a le temps de trajet le plus court", ont ainsi déclaré plus de 60 % des conducteurs interrogés. Aux États-Unis, en Autriche et en Argentine, plus de 40 % d'entre-eux sont convaincus que le gain de temps est l'aspect le plus important dans le choix d'un itinéraire.

« Les pouvoirs publics jouent un rôle clé dans la gestion du trafic », déclare Georg Kapsch, Président Directeur Général de Kapsch TrafficCom. « La pandémie du COVID-19, le changement climatique et les discussions sur l'avenir de la mobilité illustrent la nécessité de trouver un équilibre entre ses intérêts personnels et ceux des autres. L'enquête nous montre que les conducteurs veulent être plus respectueux de l'environnement mais qu'ils ont également besoin de solutions pour les aider à lutter contre les effets néfastes de la mobilité, pour eux-mêmes et pour les autres citoyens".

Des villes comme Buenos Aires, Dallas et Madrid utilisent déjà des solutions intelligentes de gestion du trafic pour lutter contre la congestion urbaine. Grâce à un nouveau système de gestion de la circulation qui adapte automatiquement et en temps réel la durée des feux à l'état de la circulation, les embouteillages peuvent être réduits d'environ 25 %. Kapsch TrafficCom a déjà installé de tels systèmes de gestion intelligente des feux dans plusieurs grandes villes du monde.

