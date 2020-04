SEMAFO annonce la date de diffusion de ses résultats financiers du premier trimestre de 2020





MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - SEMAFO (TSX: SMF), (OMX: SMF) compte diffuser ses résultats financiers et opérationnels du premier trimestre de 2020 le 12 mai après la fermeture du marché TSX.

SEMAFO ne tiendra pas de conférence téléphonique ce trimestre.

À propos de SEMAFO

SEMAFO est un producteur d'or canadien de calibre intermédiaire qui cumule plus de vingt ans d'expérience en construction et en exploitation de mines en Afrique occidentale. La Société exploite deux mines, les mines Boungou et Mana au Burkina Faso. SEMAFO s'est engagée à créer de la valeur par l'exploitation minière responsable de ses actifs de qualité et en tirant profit de son pipeline de projets en développement.

