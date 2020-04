Hollywood Suite offert au Québec sur Cogeco télé





TORONTO, le 22 avril 2020 /CNW/ - Hollywood Suite a annoncé aujourd'hui que les clients du forfait télé de Cogeco au Québec auront désormais accès à ses quatre chaînes HD de films soigneusement sélectionnés et sans pauses publicitaires. De plus, ils pourront visionner Hollywood Suite On Demand ainsi que l'application de diffusion en continu Hollywood Suite GO à partir du 21 avril. Présentement offert sur les marchés de Cogeco télé en Ontario, Hollywood Suite sera maintenant également offert au Québec sur Cogeco télé aux chaînes 705 à 708 (TiVO et Legacy).

«?Nous sommes excités de collaborer avec Cogeco pour apporter Hollywood Suite au marché québécois?», explique David Kines, président et cofondateur de Hollywood Suite. «?Offrir une expérience de divertissement de la plus grande qualité directement chez nos spectateurs est notre passion, et nous sommes ravis de pouvoir partager les films que nous aimons avec les abonnés de Cogeco au Québec.?»

ESSAI GRATUIT DE 30 JOURS

Les abonnés de Cogeco au Québec peuvent maintenant profiter d'Hollywood Suite gratuitement pendant une période de 30 jours, soit jusqu'au 21 mai. Ouvrez la chaîne et réécoutez un vieux favori ou découvrez un nouveau film. Choisissez parmi les films vedettes, ou visitez hollywoodsuite.ca pour explorer les centaines de films offerts sur Hollywood Suite pendant cette période d'essai gratuit.

23 Avril Fatal Attraction (1987) à 21h sur HS80 25 Avril Midnight Express (1978) à 21h sur HS70 27 Avril Kindergarten Cop (1990) à 19h05 sur HS90 29 Avril Little Women (1994) à 16h40 sur HS90 30 Avril The Transporter (2002) à 21h, Transporter 2 (2005) à 22h35 and Transporter 3 (2008)

à 00h05 sur HS00 1 Mai National Lampoon's Animal House (1978) à 22h40 sur HS70 3 Mai Time Bandits (1981) à 19h sur HS80 4 Mai The Hangover (2009) à 17h25 sur HS00 6 Mai Matilda (1996) à 19h15 sur HS90 8 Mai Wayne's World (1992) à 21h and Wayne's World 2 (1993) à 22h40 sur HS90 9 Mai Aliens (1986) à 18h40 sur HS80 9 Mai Casablanca (1942) à 21h sur HS70 10 Mai Knocked Up (2007) à 21h sur HS00 11 Mai Mermaids (1990) à 19h05 sur HS90 13 Mai American Graffiti (1973) à 21h sur HS70 15 Mai Snow White and the Huntsman (2012) à 21h sur HS00 17 Mai Fast Times à Ridgemont High (1982) à 19h25 sur HS80 18 Mai Close Encounters of the Third Kind (1977) à 16h05 sur HS70 19 Mai The Iron Giant: Signature Edition (1999) à 19h25 sur HS90 20 Mai Good Will Hunting (1997) à 21h sur HS90

Veuillez prendre note : les heures de visionnement correspondent à l'heure de l'Est.

À PROPOS DE HOLLYWOOD SUITE

Hollywood Suite est propriétaire de quatre chaînes HD exclusives présentant des films culte qui ont défini les années 70, 80, 90 et 2000 ainsi que des classiques de l'âge d'or du cinéma, tous en version intégrale et sans pauses publicitaires. Avec des centaines de films chaque mois sur quatre chaînes HD, Hollywood On Demand, l'application Hollywood Suite GO et hsgo.ca , Hollywood Suite offre à ses clients des services d'une valeur inégalée.

Hollywood Suite est offert à plus de 10 millions de ménages au Canada, exclusivement par le biais de fournisseurs de services de télévision canadiens et des chaînes vidéo d'Amazon Prime. Visitez hollywoodsuite.ca pour plus d'information.

SOURCE Hollywood Suite

