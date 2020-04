À l'heure du confinement, des aînés peuvent maintenant faire leurs prothèses dentaires de chez eux





LAVAL, QC, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - Depuis 10 mois, un prothésiste dentaire français vivant au Québec, expérimente avec succès une innovation permettant aux personnes édentées de contribuer elles-mêmes à la fabrication de leurs prothèses à distance, sans se déplacer.

Dans un contexte de crise sanitaire où le confinent est exigé pour une durée indéterminée, les aînés peuvent maintenant commander une trousse en ligne et réaliser eux-mêmes, de chez eux, les premières étapes de leurs futures prothèses dentaires, qui seront ensuite finies dans le laboratoire d'un des 5 pays les plus sûrs au monde en ce moment, sur le plan sanitaire.

100 %

La totalité des 22 aînés qui ont commandé la trousse, a réussi les étapes qui ont mené aux prothèses qu'ils portent en bouche en ce moment. Avec tous les avantages que cela entraîne sur l'estime de soi : dignité retrouvée, manger à belles dents, rire aux éclats et chanter à gorge déployée sans peur d'échapper son dentier, chercher et trouver du travail, ne plus craindre le regard de l'autre, socialiser enfin, embrasser, etc. Sans parler de la valorisation d'avoir contribué soi-même à la réalisation de tout cela.

Quatre fois moins chères

Comme Uber ou Airbnb, cette start-up d'économie participative, permet aux populations les plus vulnérables d'avoir 2 prothèses esthétiques et fonctionnelles de haute qualité, au coût de 590 $ au lieu de 2500 $, sans se déplacer, dans le confort de leur demeure, en suivant les instructions simples contenues dans un tutoriel de 50 minutes.

Tiers-monde dentaire

« Après avoir fabriqué de nombreuses prothèses dentaires pour des Mayas au fin fond de la jungle du Yucatan en tant que travailleur humanitaire, je me déploie maintenant dans un autre tiers-monde dentaire, ma propre communauté : le Québec » affirme sans détour Pierre Anthian, le fondateur de l'innovation Fais des dents.

Effectivement, d'après des experts, le Québec est considéré comme un tiers-monde dentaire, alors que 392 000 Québécois resteraient édentés pour des raisons économiques.

D'où la pertinence et l'urgence d'une telle innovation.

www.faisdesdents.com

Les témoignages

Jacques M. (Longueuil) : « Ce concept m'a recyclé en denturologiste. Je pense que lorsque cette crise sera passée, je pourrais faire les dentiers des autres aînés de ma résidence. »

Claudine A. (Mont-Tremblant) : « C'est certain que sans ça, je n'aurais pas eu les moyens de me payer des prothèses conventionnelles. »

Jean D. (Montréal) : « Mes nouveaux dentiers sont aussi confortables que mes anciens, faits par des denturologistes. Quelle satisfaction d'y avoir contribué! »

Ambroise M. (Laval) : « C'est ma petite fille qui s'est occupée des étapes qui m'étaient demandées. Mes nouveaux dentiers me vont comme un charme. »

Leur numéro de téléphone est disponible sur demande.

Voici le lien d'une vidéo avec d'autres témoignages :

https://youtu.be/bQF2z7ckl3w

SOURCE Fais des dents

Communiqué envoyé le 22 avril 2020 à 06:25 et diffusé par :