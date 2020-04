Canada Goose lance une stratégie d'impact durable et s'engage à atteindre la carboneutralité d'ici 2025





La stratégie de durabilité comprend également des engagements en matière de fourrure récupérée, de norme éthique pour un duvet responsable et d'élimination des plastiques à usage unique

TORONTO, le 22 avril 2020 /CNW/ - Canada Goose (NYSE/TSX : GOOS) a lancé la stratégie d'impact durable énoncée dans son premier rapport sur la durabilité. Motivée par sa détermination de longue date à garder la planète au frais et ses habitants au chaud, Canada Goose a adopté une stratégie accélérée qui comprend des engagements tangibles à l'appui de quatre objectifs clés de développement durable des Nations Unies. Cette stratégie vise à assurer un avenir durable aux générations de demain.

Dans le cadre de sa stratégie d'impact durable, Canada Goose décrit ses principaux engagements :

Carboneutralité : éliminer complètement les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes (types 1 et 2) d'ici 2025 au moyen de plans d'action concrets et ambitieux visant réduire les émissions d'au moins 80 % par rapport à leurs niveaux actuels.





éliminer complètement les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes (types 1 et 2) d'ici 2025 au moyen de plans d'action concrets et ambitieux visant réduire les émissions d'au moins 80 % par rapport à leurs niveaux actuels. Fourrure récupérée : en 2022, Canada Goose prévoit ajouter la fourrure récupérée à sa chaîne d'approvisionnement. L'entreprise commencera notamment à fabriquer des parkas ornés de fourrure récupérée et cessera d'acheter des fourrures neuves. Au cours des prochains mois, elle prévoit aussi lancer un programme de rachat de fourrure des consommateurs.





en 2022, Canada Goose prévoit ajouter la fourrure récupérée à sa chaîne d'approvisionnement. L'entreprise commencera notamment à fabriquer des parkas ornés de fourrure récupérée et cessera d'acheter des fourrures neuves. Au cours des prochains mois, elle prévoit aussi lancer un programme de rachat de fourrure des consommateurs. Norme éthique pour un duvet responsable : en 2019, en partenariat avec Textile Exchange, l'entreprise a fait l'objet de vérifications de conformité réalisées par des tiers dans l'ensemble de ses installations de fabrication. Elle s'engage à se conformer entièrement à la norme éthique pour un duvet responsable d'ici 2021.





en 2019, en partenariat avec Textile Exchange, l'entreprise a fait l'objet de vérifications de conformité réalisées par des tiers dans l'ensemble de ses installations de fabrication. Elle s'engage à se conformer entièrement à la norme éthique pour un duvet responsable d'ici 2021. bluesign MD : Canada Goose s'engage à utiliser des tissus portant le sceau d'approbation de bluesign MD , lequel vise à encourager des pratiques responsables et durables, dans une proportion de 90 % d'ici 2025, comparativement à 32 % en 2019.





Canada Goose s'engage à utiliser des tissus portant le sceau d'approbation de bluesign , lequel vise à encourager des pratiques responsables et durables, dans une proportion de 90 % d'ici 2025, comparativement à 32 % en 2019. Élimination du plastique : éliminer les plastiques à usage unique dans toutes les installations détenues ou contrôlées par Canada Goose.

La durabilité est un élément fondamental du modèle d'affaires de Canada Goose depuis plus de 60 ans. Depuis ses débuts, l'entreprise est déterminée à fabriquer des produits durables supérieurs en utilisant des matières de qualité exceptionnelle et un savoir-faire unique. Le rapport sur la durabilité 2019 de l'entreprise marque ses premiers efforts pour déterminer et publier ses répercussions sociales et environnementales à l'échelle mondiale ainsi que ses efforts récents et permanents à l'appui des quatre objectifs clés de développement durable des Nations Unies.

Le rapport inaugural souligne également les initiatives de longue date de l'entreprise en matière de citoyenneté mondiale, notamment sa collection Polar Bears International (PBI), le Programme de centres de ressources de Canada Goose et le projet Atigi, tous destinés à soutenir les collectivités du Nord canadien. De plus, le rapport présente des initiatives de durabilité novatrices axées sur les employés, des programmes de don et des engagements fructueux visant à réduire l'empreinte environnementale de l'entreprise et à transformer ses activités.

« Nous avons toujours cru en la création d'une entreprise bénéfique pour notre équipe, pour les communautés auxquelles nous appartenons et pour la planète, et ce, pour des générations à venir, déclare Dani Reiss, président et chef de la direction de Canada Goose. Peu importe ce que nous avons fait au cours des 60 dernières années, nous devons en faire plus. Le monde ne peut pas attendre. Nos engagements ambitieux énoncés dans notre premier rapport sur la durabilité constituent les étapes que nous prenons pour transformer nos méthodes de travail et pour faire tout en notre pouvoir pour créer l'avenir auquel nous aspirons. »

Dans le cadre de sa stratégie d'impact durable accélérée, Canada Goose a également annoncé qu'elle avait atteint la carboneutralité en mars 2020 grâce à des investissements dans des projets stratégiques de compensation, laquelle équivaut à 200 % de ses émissions annuelles de gaz à effet de serre. L'entreprise maintiendra ses efforts de compensation à ce niveau alors qu'elle continue de transformer ses activités commerciales dans le but d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions de l'ordre de 80 % d'ici 2025.

Pour lire le rapport complet, rendez-vous à l'adresse canadagoose.com/sustainability/

