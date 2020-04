CytoSMART offre 100 appareils d'imagerie cellulaire LUX2 pour aider les chercheurs à suivre et à combattre le COVID-19





EINDHOVEN, Pays-Bas, 22 avril 2020 /PRNewswire/ -- CytoSMART Technologies va faire don de 100 systèmes d'imagerie en culture cellulaire à des chercheurs dans des laboratoires à haut niveau de confinement à travers le monde entier. Les laboratoires qui travaillent à suivre et à combattre le COVID-19 bénéficieront de cette initiative car CytoSMART vise à réduire l'énorme charge de travail.

''Nous voulons faire notre part pour aider les chercheurs à réduire au minimum le temps qu'ils doivent passer dans des laboratoires de confinement 3 et 4 en leur fournissant un accès vidéo à distance pour contrôler et suivre leurs cultures cellulaires.'' ? Joffry Maltha, CEO at CytoSMART Technologies.

Les laboratoires sont invités à poser leur candidature pour l'imageur de cellules vivantes Lux2 ici.

Selon les directives du CDC et de l'OMS, l'isolement et la caractérisation de COVID-19 doivent être effectués dans des laboratoires de niveau de sécurité biologique 3. L'enlèvement et le remplacement des vêtements et des équipements de protection individuel peuvent prendre du temps et coûter cher, aussi l'entrée dans le laboratoire ne devrait-elle idéalement se faire qu'en cas d'absolue nécessité.

Les système d'imagerie en culture cellulaire compacts et uniques de CytoSMART peuvent filmer des cellules vivantes sans perturber leur croissance ou leur comportement naturel. L'appareil fonctionne à l'intérieur d'incubateurs de culture cellulaire et est accessible à partir d'un environnement en ligne, ce qui permet aux chercheurs d'analyser leurs cultures cellulaires à distance sans avoir à mettre les pieds dans le laboratoire.

Maltha a déclaré : "Nous devons aider les scientifiques qui travaillent dans les laboratoires BSL-3 et BSL-4 à lutter contre COVID-19. Le travail de ces laboratoires est absolument essentiel dans la lutte contre COVID-19 et il est important pour nous, en tant qu'organisation, d'aider là où nous le pouvons. Cet outil utile peut les aider dans leur travail, en leur faisant gagner un temps précieux et en leur permettant d'économiser du matériel en sachant exactement quand entrer dans le laboratoire.''

À propos de CytoSMART : CytoSMART Technologies est une société qui développe et fabrique des systèmes d'imagerie intelligents pour les laboratoires de sciences de la vie. Les solutions de microscopie de CytoSMART sont utilisées dans plus d'un millier de laboratoires dans le monde entier.

