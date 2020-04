Parallel Wireless contribue à la réalisation de la vision du Ghana Investment Fund for Electronic Communications (GIFEC) pour une connectivité partout au Ghana





Le GIFEC est prêt à permettre le déploiement de 2 000 sites OpenRAN

NASHUA, New Hampshire, 22 avril 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Parallel Wireless, Inc., la grande société OpenRAN basée aux États-Unis qui propose les premières solutions OpenRAN de bout en bout définies par logiciel au monde pour la couverture et la capacité, a annoncé que le GIFEC, un Universal Access Service Fund (UASF), avait choisi Parallel Wireless OpenRAN pour offrir une connectivité de téléphonie mobile aux communautés mal et non desservies au Ghana. Le Ghana Investment Fund for Electronic Communications (GIFEC) est un fonds spécial créé par le Gouvernement du Ghana en application de l'Electronic Communications Act de 2008 (Act 775), conçu pour apporter les télécommunications et les TCI aux groupes et communautés non desservis, mal desservis et défavorisés dans le pays.

L'Afrique est le continent qui présente la fracture numérique la plus profonde avec seulement 44 % d'utilisateurs mobiles uniques. Bien que le Ghana compte l'un des marchés des télécommunications les plus concurrentiels dans la région, on dénombre environ mille vingt (1 020) communautés sans signal mobile. Les réseaux 2G, 3G ou 4G traditionnels nécessitent des équipements onéreux et encombrants à déployer et à exploiter dans ces communautés. Ces réseaux fondés sur le matériel sont difficiles et coûteux à moderniser.

Parallel Wireless permet de passer à des architectures réseaux OpenRAN ouvertes, fondées sur des logiciels et virtualisées pour offrir des réseaux 2G, 3G, 4G et 5G évolutifs et fondés sur des logiciels. Ils sont peu coûteux à déployer et à entretenir, et ils peuvent offrir la couverture et la capacité aux utilisateurs finaux et aux entreprises dans tout le pays. Au bout du compte, les objectifs d'UASF de disponibilité, d'accessibilité économique et d'accès aux services sans fil seront atteints à un rythme accéléré. Le Parallel Wireless OpenRAN a affiché de très bonnes performances, un niveau très élevé de qualité de service et de coûts-avantages sur six continents avec :

Les RRU OpenRAN les plus mûrs à partir de matériel 2x2, 4x4, 8x8 et Massive MIMO pouvant être mis à niveau avec des logiciels vers n'importe quelle G et qui peut prendre en charge toute répartition RAN conforme 3GPP.

Un vBBU fondé sur COTS pour une capacité évolutive.

Le logiciel OpenRAN Controller pour diminuer le coût du RAN via la simplification, l'automation avec SON en temps réel, et une virtualisation complète des réseaux. Il offre également une mobilité transparente, un contrôle local et une faible latence pour la meilleure expérience des abonnés pour le vocal 2G et les données 4G. Ce logiciel permet une architecture OpenRAN et une répartition DU/CU en utilisant des interfaces fondées sur des normes et ouvertes entre les composants du réseau. Il simplifie également la gestion et l'intégration réseau de nouveaux produits RAN dans le coeur du réseau.

Pour Abraham Kofi Asante, administrateur du GIFEC : « Universal Access and Service Fund a été à l'avant-garde dans la lutte contre la fracture numérique et dans la connexion des personnes non connectées en explorant des solutions innovantes et viables comme OpenRAN, c'est ce dont nous avons besoin pour accélérer la transformation numérique du Ghana. Il importe que le Gouvernement et les responsables politiques collaborent méthodiquement avec le secteur privé pour créer le bon écosystème. Ce partenariat avec les services Rainbow et le leader OpenRAN Parallel Wireless vise essentiellement à permettre la connectivité pour les utilisateurs finaux et de nombreux verticaux comme les transports, la santé, l'enseignement, la sécurité, la défense et les services bancaires. Le résultat serait un accès au marché plus rapide pour ces offres sans fil et un meilleur engagement de la clientèle. L'objectif ultime de ce projet est d'atteindre une couverture de service de téléphonie mobile de 100 % partout au Ghana en travaillant en partenariat étroit avec les opérateurs de réseaux mobiles (ORM). »

Pour Christoph Fitih, directeur des ventes pour l'Afrique chez Parallel Wireless : « Notre coopération avec UASF vise principalement à aider à concrétiser la vision du Ghana qui est de connecter les sociétés, les entreprises et les personnes du Ghana pour permettre à chacun de bénéficier d'une connectivité sans fil, tout en pérennisant les investissements réseaux pour tout service future. UASF créé un écosystème pour permettre la transformation numérique à l'appui des objectifs des administrations publiques et du secteur privé, et nous sommes très heureux de les aider à accomplir leur mission. Ce projet mettra en définitive les communautés sur la voie du développement et autonomisera les gens en termes économiques. Il attirera les touristes, qui sauront qu'ils ne sont pas complètement coupés du reste du monde à cause de mauvais services réseaux lorsqu'ils se rendent dans le pays. »

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est la seule société basée aux États-Unis mettant au défi les fournisseurs mondiaux de produits traditionnels avec la seule solution unifiée de l'industrie pour 'TOUTES LES G' (5G/4G/3G/2G) activée par logiciel OpenRAN. Son logiciel de réseau natif dans le nuage réinvente l'aspect économique des réseaux pour les opérateurs mondiaux de téléphonie mobile pour ce qui est des déploiements à la fois de couverture et de capacité, tout en ouvrant la voie vers la 5G. La Société s'est engagée auprès de plus de 50 opérateurs de premier plan dans le monde. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless dans les solutions multi-technologies de réseaux d'accès radioélectrique (RAN) ouverts virtualisés ont été couronnées de plus de 72 récompenses du secteur. Pour en savoir plus, visiter : www.parallelwireless.com. Connectez-vous à Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

À propos de GIFEC

Le Ghana Investment Fund for Electronic Communications (GIFEC) est une agence qui dépend du ministère des Communications. GIFEC vise à offrir des ressources financières pour la création d'un service et d'un accès universel pour toutes les communautés, et également à faciliter la fourniture d'une téléphonie de base, de service Internet, de services multimédias, de services à large bande et de diffusion pour ces communautés. Le fonds a été créé pour faciliter la fourniture d'un accès universel à toutes les personnes en faisant appel à des TIC abordables pour le développement socio-économique.

