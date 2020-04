«?Restez chez vous, soyez des HÉROS » - Jean Pascal, porte-parole - Une campagne nationale de messages d'intérêt public





MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui est dévoilée la première campagne nationale indépendante : Restez chez vous, soyez des HÉROS. Ce projet rassembleur a été rapidement mis en place dans le but d'offrir un contenu qui motive, des informations sur la façon de s'auto-isoler, de rester en bonne santé ainsi que de pratiquer la distanciation sociale en cette ère de lutte contre la pandémie de la Covid-19.

Jean Pascal, deux fois champion du monde de boxe, est le porte-parole de Restez chez vous, soyez des HÉROS : une plateforme de contenu viral et diversifié, qui met en scène des citoyens de toutes les sphères de la société. « Il serait égoïste de ma part de m'en faire pour mon entraînement pendant que le pays et le monde entier vivent une crise sans précédent. Je suis déçu, mais il y a des choses beaucoup plus importantes que le report d'un combat ou de certaines activités. Si nous écoutons les directives de nos dirigeants, la pandémie sera contrôlée et nous pourrons revenir à nos occupations quotidiennes. Let's go! Ça va bien aller! »

Le volet francophone de la campagne, dirigé par Simon D. Scott de Productions Ginger Wave, présente des vidéos avec des intervenants de partout au Québec dont des professionnels de la santé, travailleurs de premier plan, acteurs, animateurs, chanteurs, chroniqueurs, conférenciers, designers, journalistes, humoristes, metteurs en scène, musiciens, photographes, producteurs d'évènements et de festivals, entre autres. Ils nous offrent des témoignages touchants, émouvants, mais aussi enthousiastes et porteurs d'espoirs.

La campagne propose des capsules qui traitent de sujets qui nous touchent présentement : de l'entraide au soutien à l'emploi, en passant par les loisirs et la santé physique et mentale. Ce projet unique offre de nombreuses façons de s'impliquer et de s'engager : cela va de la proposition de contenu, au partage sur les médias sociaux, en passant par les nominations, le service de commanditaires et le don à une organisation caritative partenaire. L'approche inclusive de Restez chez vous, soyez des HÉROS signifie que chaque personne peut faire la différence dans la lutte au Coronavirus.

Jean Pascal, Simon D. Scott et tous les participants sont disponibles pour des entrevues.

