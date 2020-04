Pénurie de personnel afin de lutter contre la COVID-19 - Les chiropraticiens appelés en renfort par le CISSS de la Montérégie-Est





MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - La pandémie de coronavirus continue de faire ses ravages, notamment dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, dans les résidences pour personnes âgées, dans les ressources intermédiaires et dans les hôpitaux. Plusieurs membres du personnel hospitalier, les « anges-gardiens », commencent à ressentir les contrecoups des heures de travail prolongées, de l'anxiété causée par la charge de travail ou encore par une diminution des ressources pour causes d'isolement ou de confinement.

Dimanche dernier, le CISSS de la Montérégie-Est a approché certains ordres professionnels afin de les sensibiliser à une situation préoccupante : la recherche de plus de 200 professionnels intéressés à rejoindre les équipes de soins de la région.

L'Ordre des chiropraticiens du Québec a rapidement répondu « présent » à cet appel gouvernemental. Plusieurs de ses membres avaient déjà manifesté leur intention de collaborer et d'offrir leur expertise au réseau de la santé via la plateforme « Je contribue ». C'est donc sans hésitation que le président de l'Ordre, le Dr Jean-François Henry, chiropraticien, a mobilisé ses membres afin de faire leur part dans cette lutte sans merci à la COVID-19.

« Il va de soi que les chiropraticiens du Québec sont sur la ligne de front avec tous les autres professionnels de la santé afin d'aplanir la courbe et de soulager nos aînés qui sont durement touchés par le virus. Nous avons un devoir moral de faire notre part, comme professionnels, et nous ferons le maximum pour aider nos collègues du réseau de la santé pour offrir des services de qualité, des services humains et des services qui répondent aux besoins et aux attentes », a déclaré le Dr Henry.

La présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est, madame Louise Potvin, a tenu à saluer la réponse rapide et positive de certains ordres professionnels qui n'ont pas hésité à se manifester. « Comme gestionnaires et employés du réseau, il est réconfortant de sentir ce désir de collaboration et cette solidarité qui émanent des ordres professionnels. Je souligne l'ouverture et le sens du devoir de l'Ordre des chiropraticiens du Québec » a ajouté madame Potvin.

L'Ordre a maintes fois valorisé le travail en interdisciplinarité et cette demande du CISSS de la Montérégie-Est est en droite ligne avec les principes de collaboration qui sont chers à l'Ordre. « L'intérêt du patient est, et a toujours été, au centre de notre travail. Cette mobilisation d'urgence de nos chiropraticiens viendra, j'en suis certain, épauler nos collègues du réseau de la santé, qu'ils soient en CHSLD, en résidence ou dans les hôpitaux. » a ajouté le Dr Henry.

L'Ordre des chiropraticiens s'attend à ce que plusieurs dizaines de membres répondent positivement à l'appel du CISSS de la Montérégie-Est. Des chiropraticiens ont déjà été embauchés au cours des derniers jours et les premières délégations de chiropraticiens devraient se déplacer vers les établissements dès la semaine prochaine.

