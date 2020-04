Indivumed, partenaire Personalis pour améliorer les capacités de séquençage du génome





Indivumed GmbH (« Indivumed ») et Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL) ont annoncé aujourd'hui que les deux entreprises avaient entamé une collaboration dans le domaine de l'oncologie personnalisée. Le partenariat vise à rendre possible de nouvelles découvertes dans la biologie du cancer en associant IndivuType, la base de données du cancer multi-omiques d'Indivumed, avec les données au niveau du génome et du transcriptome issues de milliers d'échantillons utilisant la technologie génomique avancée du cancer de Personalis.

« La génomique et la transcriptomique jouent un rôle essentiel pour comprendre véritablement la biologie du cancer », a déclaré Dr. Hartmut Juhl, PDG et fondateur d'Indivumed. « L?ajout de la technologie de Personalis au profil multi-omiques d?IndivuType permettra des découvertes pertinentes dans nos collaborations avec nos partenaires pharmaceutiques et des biotechnologies, ainsi que de poursuivre notre mission visant à faire progresser l?oncologie de précision. »

La base de données IndivuType fournit des échantillons de haute qualité qui permettent une analyse dépassant la génomique pour inclure la transcriptomique, la protéomique, la phosphoprotéomique et l'immunophénotypage en combinaison avec des données cliniques et finales qui en font une ressource puissante pour la communauté du cancer. L'association de ces échantillons de haute qualité avec les solutions innovantes et robustes de Personalis pour une caractérisation génomique exhaustive de la tumeur a le potentiel de fournir des connaissances approfondies pour les traitements de cancérologie.

« En travaillant avec Indivumed sur ce programme, cela nous permettra de fournir un séquençage génomique plus large et plus exhaustif pour le cancer qui pourra finalement alimenter la découverte et le développement de médicaments », a déclaré John West, PDG de Personalis. « L'association de la position de leader d'Indivumed en tant que biobanque clinique du cancer de première qualité et de notre expérience exhaustive du génome aboutira à l'une des bases de données multi-omiques sur le cancer les plus complètes au monde. Plus important encore, nous sommes convaincus que ces bases de données offriront les connaissances nécessaires pour stimuler la médecine de précision en oncologie. Cette nouvelle offre s'appuie sur toute l'expérience complète de séquençage du génome de Personalis, y compris des systèmes d'automatisation et de données de laboratoire développés pour le programme Un million d'anciens combattants du secrétariat aux anciens combattants (Department of Veterans Affairs ("VA") Million Veterans Program) des États-Unis, ainsi que notre expertise du traitement des échantillons de tumeurs dans le cadre de projets de recherche translationnelle en oncologie à grande échelle avec nos partenaires biopharmaceutiques. »

À propos d'Indivumed

Indivumed est une société mondiale d'oncologie intégrée basée sur la science. Grâce à la base de données multi-omiques sur le cancer propriétaire et aux analyses de données personnalisées d'Indivumed et soutenue par son réseau mondial de cliniques affiliées avec des échantillons biologiques de la plus haute qualité, la plateforme Indivumed est un catalyseur pour la prochaine génération d'oncologie de précision. À travers cette plateforme unique, Indivumed propose des produits et des services spécialisés qui soutiennent nos clients dans la découverte de biomarqueurs et de cibles, le développement de médicaments, les essais cliniques, les thérapies individualisées et plus encore. Pour plus d'informations, consultez www.indivumed.com.

À propos de Personalis, Inc.

Personalis, Inc. est une société spécialisée en génomique du cancer, en pleine croissance, qui transforme le développement des thérapies d'avant-garde, en offrant un plus grand nombre de données moléculaires complètes sur les réponses immunitaires et le cancer de chaque patient. La Plateforme ImmunoID NeXTtm de Personalis est conçue pour s'adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients du secteur biopharmaceutique, des informations sur l'ensemble des 20 000 gènes humains, et sur le système immunitaire, à partir d'un échantillon tissulaire unique. Personalis fournit par ailleurs des informations génomiques au programme Un million d'anciens combattants du secrétariat aux anciens combattants (VA Million Veterans Program) dans le cadre de son objectif visant à séquencer plus d'un million de génomes d'anciens combattants. Le Laboratoire clinique de Personalis est aligné sur les services GxP, accrédité par le College of American Pathologists (CAP) et certifié CLIA'88. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez visiter www.personalis.com et suivre Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles », au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934. Par exemple, les déclarations prévisionnelles incluent des énoncés concernant les résultats positifs potentiels pouvant résulter de la collaboration entre Personalis et Indivumed, tels que la possibilité que la collaboration produise de nouvelles découvertes. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et incertitudes, y compris ceux mentionnés dans les documents de Personalis déposés auprès de la Comission des valeurs et des changes (Securities and Exchange Commission, SEC), notamment dans les sections « Facteurs de risque » et « Analyse par la direction de la situation financière et des résultats » du dernier rapport périodique de la Société sur Formulaire 10-K (et les dépôts ultérieurs), ainsi que dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. Sauf lorsque cela sera exigé par la loi, Personalis rejette toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision de toutes déclarations prévisionnelles quelles qu'elles soient, qui ne sont valables qu'à la date des présentes, du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

