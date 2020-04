Stryker lance l'Emergency Relief Bedtm, lit médical en édition limitée destiné à répondre aux besoins critiques pendant la pandémie





KALAMAZOO, Michigan, États-Unis, 22 avril 2020 /PRNewswire/ -- Stryker, l'une des sociétés de technologies médicales leaders mondiales, a annoncé avoir développé un lit d'urgence à faible coût en édition limitée, afin d'aider rapidement les fournisseurs de santé à délivrer des soins efficaces pendant la pandémie du COVID-19. Ce lit est disponible dans plusieurs marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique.

« Les individus s'inscrivent au coeur de tout ce que nous entreprenons, et le COVID-19 n'a pas changé cela. Il a renforcé notre mission qui consiste à améliorer les soins de santé. Nous nous focalisons sur la réponse aux besoins d'approvisionnement de nos clients, afin qu'ils puissent rester concentrés immédiatement sur les soins apportés aux patients. C'est pourquoi nous nous sommes hâtés de développer l'Emergency Relief Bed, qui aidera les intervenants et le personnel soignant des urgences à déplacer et à positionner efficacement les patients en cette période difficile », a déclaré Brad Saar, président de la division médicale de Stryker.

L'Emergency Relief Bed de Stryker est une solution facilement accessible destinée à servir les personnes en première ligne ? qu'il s'agisse des services hospitaliers d'urgence, des espaces de triage des patients, ou des zones de soins éphémères. Il inclut un matelas en mousse de 10 cm d'épaisseur.

L'Emergency Relief Bed offre un dossier réglable manuellement pour installer les patients en détresse respiratoire, y compris les patients ventilés. Il présente également une faible hauteur, et il est doté d'un pied à perfusion.

Le lit est conçu pour être utilisé lors de la pandémie du COVID-19, afin de soutenir le nombre accru de patients dans les établissements de santé.

Pour en savoir plus sur l'Emergency Relief Bed de Stryker, rendez-vous ici.

Pour en savoir plus sur la réponse à la pandémie du COVID-19 de Stryker, rendez-vous ici.

À propos de Stryker

Stryker est l'une des sociétés de technologies médicales leaders mondiales qui, aux côtés de ses clients, a pour mission d'améliorer les soins de santé. La société offre des produits et services innovants dans les domaines orthopédique, médical, chirurgical, neurotechnologique et de la colonne vertébrale, qui permettent d'améliorer les résultats des patients et des hôpitaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stryker.com.

Contact médias

Jenny Braga

jenny.braga@stryker.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1157894/Emergency_Relief_Bed_and_Team.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1157895/Emergency_Relief_Bed_in_Europe_and_EMEA.jpg

