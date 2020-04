ONEPOINT Projects 19 réinvente la gestion de projet agile pour les PPM hybrides





Un nouvel élément agile intégré englobe la planification via plusieurs boîtes de temps (sprint) et la prévision dynamique

RAABA, Autriche et GRAZ, Autriche, 22 avril 2020 /PRNewswire/ -- ONEPOINT Projects a lancé aujourd'hui la version 19 de sa solution hybride de gestion de projets et de portefeuilles, récompensée par des prix. Cette version comprend un tout nouvel élément de planification et de contrôle agile entièrement intégré. La nouvelle version comporte également une vue sur le « Calendrier » (Timeline) pour les rapports de la direction en direct, ainsi qu'un certain nombre d'améliorations pratiques de la gestion des ressources.

Une planification et un contrôle agiles intégrés

« Notre nouvel élément agile fait partie intégrante de l'option de planification et de contrôle d'ONEPOINT et matérialise de ce fait pour la première fois des portefeuilles de projets véritablement hybrides », a expliqué Gerald Aquila, fondateur et PDG d'ONEPOINT. « Désormais, la planification agile est aussi totalement intégrée à nos solides capacités de gestion des ressources, ce qui permet le calcul automatique de la vélocité et la prévision agile des ressources. »

Naturellement, les projets agiles peuvent être liés, de manière facultative, à des projets Jira ou à des versions qui permettent une intégration en temps réel avec l'outil Atlassian, car les nouvelles fonctionnalités agiles sont totalement compatibles avec le connecteur Jira d'ONEPOINT.

Tableaux à boîtes de temps (sprints) s'inspirant de la méthode Kanban et répartition des récits et des histoires

Les principales caractéristiques du nouvel élément agile comprennent un tableau à sprints s'inspirant de la méthode Kanban qui permet de planifier les sprints par glisser-déposer en mettant nettement l'accent sur la planification de plusieurs sprints pour l'avenir. Le tableau à sprints facilite également l'optimisation de la capacité des sprints en affichant l'utilisation des sprints en fonction des « story points » alloués et de la vélocité calculée.

Les utilisateurs apprécieront également la vue interactive des « Epics » (Récits) s'inspirant des organigrammes des tâches des projets, qui montre une répartition des récits et des histoires qui sont automatiquement rayés lorsque les histoires sont terminées. Parmi les autres nouvelles vues de planification et de contrôle agiles figure une liste d'histoires et un diagramme d'avancement qui visualise la progression du projet ou du sprint dans le temps.

Calendrier et rapports sur les capacités

ONEPOINT Projects 19 présente également de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités telles qu'une vue sur le « Calendrier » qui permet aux gestionnaires de projets et de programmes de créer facilement des calendriers très précis pour les rapports de gestion en fonction de leurs plans de projet existants. Parmi les autres améliorations, citons une nouvelle vue d'analyse des capacités et la possibilité de glisser-déposer pour télécharger des pièces jointes.

Disponibilité

La nouvelle version est disponible dès à présent et peut être testée sur nos serveurs cloud aux États-Unis et en Europe via le site www.onepoint-projects.com. En choisissant le plan « Professionnel » pour englober l'option de planification et de contrôle, les utilisateurs auront accès aux nouvelles fonctionnalités agiles et de calendrier. Vous pouvez contacter notre équipe commerciale pour activer la connectivité Jira pour votre site de test ou recevoir plus d'informations en adressant un courrier électronique à info@onepoint-projects.com.

À propos d'ONEPOINT Projects

ONEPOINT Projects est le principal fournisseur de solutions hybrides de gestion de projets et de portefeuilles, faciles à utiliser et destinées aux entreprises qui se consacrent à des projets modernes. Contrairement aux logiciels PPM traditionnels, ONEPOINT Projects intègre des projets simples, traditionnels, agiles et Jira dans un seul et même portefeuille de projets et une base de données d'utilisation des ressources. ONEPOINT permet aux entreprises axées sur les projets d'accroître la transparence de leurs projets et de leurs portefeuilles, de réduire les délais de réalisation des projets, d'automatiser les bonnes pratiques et d'optimiser l'utilisation des ressources. En s'appuyant sur des normes et des technologies ouvertes, en fournissant des installations à la fois sur le cloud / SaaS (logiciel en tant que service) et sur site, et en mettant un accent stratégique sur la simplification du déploiement des systèmes de gestion de projet, ONEPOINT redéfinit le retour sur investissement des solutions de gestion de projet.

Les noms des entreprises et des produits mentionnés sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs, dans la mesure où ils ont été déposés.

