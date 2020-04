Novodiag® COVID-19, un test de diagnostic moléculaire entièrement automatisé de la société Mobidiag, a obtenu l'autorisation d'utilisation en urgence en Finlande pour le nouveau coronavirus





Mobidiag Ltd. une société de diagnostic moléculaire en pleine croissance et dotée de plateformes complémentaires qui répondent aux problématiques liées à la résistance aux antimicrobiens et autres besoins diagnostiques non satisfaits, annonce aujourd'hui avoir reçu l'autorisation d'utilisation en urgence en Finlande pour son test de diagnostic moléculaire Novodiag® COVID-19. Ce test permet la détection rapide et entièrement automatisée du virus SARS-CoV-2, responsable de l'infection au nouveau coronavirus (COVID-19). Le test Novodiag® COVID-19 est donc désormais disponible pour une utilisation en Finlande*. L'obtention d'une autorisation d'utilisation en urgence est désormais en cours en Suède, au Royaume-Uni et en France.

Le test Novodiag® COVID-19 permet la détection qualitative du SARS-CoV-2 (gènes orf1ab et N) à partir de prélèvements nasopharyngés directement. Le test fonctionne à l'aide du système « sample-in, result-out" Novodiag®, permettant la détection entièrement automatisée du nouveau coronavirus en environ 1 heure. De plus, Novodiag® est un système fermé assurant la sécurité du personnel de laboratoire et des professionnels de santé contre une éventuelle contamination. La nature conviviale et l'utilisation simple du système signifie que le système Novodiag® peut aussi être utilisé dans des zones à haut risque et difficiles d'accès sans avoir besoin de personnel hautement qualifié.

Ce nouveau test complète le test Amplidiag® COVID-19*, particulièrement adaptée pour le screening à haut débit et lancé le 14 avril 2020. Ce test est désormais disponible en Finlande et utilisé en routine dans les principaux laboratoires cliniques finlandais ainsi qu'en France où il a été validé par le Centre National de Référence - Institut Pasteur.

En raison de la forte demande globale de systèmes et de tests de diagnostic, Mobidiag a veillé à ce que sa chaîne d'approvisionnement et ses capacités de fabrication soient robustes et capables de soutenir ses clients. Cela inclut par exemple l'approvisionnement et l'acquisition de divers consommables pour couvrir l'intégralité du processus de la collecte d'échantillons aux résultats (production d'enzymes en interne, le développement de notre tampon propriétaire mNATtm et tubes d'échantillonnage).

Tuomas Tenkanen, PDG de Mobidiag, affirme, « La pandémie de coronavirus est un défi mondial nécessitant une réponse de tous les acteurs de l'industrie avec des solutions innovantes à divers niveaux. La détection précoce des infections à COVID-19 est essentielle pour appuyer les décisions cliniques visant à gérer efficacement les mesures épidémiologiques et de contrôler les infections afin d'isoler les patients en temps opportun et d'améliorer globalement les soins pour le patients. Chez Mobidiag, nous avons mis à profit nos technologies et nos expertises existantes, y compris la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la production, pour développer et fournir rapidement deux tests de diagnostic pour le coronavirus, offrant aux cliniciens des solutions adaptées aux capacités de leur laboratoire. Nous sommes heureux d'être en mesure à ce jour de proposer Novodiag® COVID-19 qui peut être utilisé dans des laboratoires de plus petite échelle sans avoir besoin de personnel hautement qualifié, ainsi qu'Amplidiag® COVID-19 qui peut être utilisé dans des laboratoires plus importants en terme de capacité pour des tests de haut débit ».

* Amplidiag® COVID-19 est désormais disponible en Finlande et en France en tant que test d'utilisation d'urgence. Novodiag® COVID-19 n'est disponible qu'en Finlande à ce jour. Veuillez noter que les tests Mobidiag ne sont pas des kits de test à domicile. Ils ne sont disponibles que pour les professionnels de santé et non pour les patients directement. Veuillez suivre les processus et les conseils recommandés dans votre pays si vous pensez que vous pourriez être infecté par le SARS-CoV2.

Mobidiag est une société de diagnostic moléculaire en pleine croissance et en phase commerciale dont la technologie rapide, rentable, largement applicable et robuste rend le diagnostic moléculaire disponible pour lutter contre la propagation des maladies infectieuses et la résistance aux antimicrobiens par la détection rapide des agents pathogènes et de leur résistance potentielle aux antibiotiques. Grâce à ses solutions Amplidiag® et Novodiag®, Mobidiag propose une gamme complète de solutions de diagnostic moléculaire pour la détection des maladies infectieuses adaptée à toutes les tailles de laboratoires.

Mobidiag est basé à Espoo, en Finlande, avec des filiales en France, au Royaume-Uni et en Suède. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mobidiag.com

