Ecolog International et le Centre européen de prévention unissent leurs forces pour accélérer le déploiement de la solution de dépistage et diagnostic rapides (RSD) d'Ecolog dans la lutte contre la pandémie de COVID-19





- La coopération vise à améliorer la solution de dépistage et diagnostic rapides d'Ecolog afin de favoriser une continuité économique plus sûre

- La vaste expertise en matière de diagnostic et de prévention du Centre européen de prévention viendra compléter la solution Eco-Care d'Ecolog

DÜSSELDORF, Allemagne, 22 avril 2020 /PRNewswire/ -- Ecolog International, fournisseur mondial de premier plan de services intégrés, de technologies, de solutions environnementales, d'énergie, de logistique, d'ingénierie et de construction, et European Prevention Center (EPC), institution pionnière et innovante de diagnostic et de prévention en Allemagne, unissent leurs forces pour améliorer la solution de dépistage et diagnostic rapides d'Ecolog. La solution RSD, qui fait partie de la solution Eco-Care d'Ecolog, vise à aider les secteurs public et privé à assurer une continuité économique progressive tout en luttant contre la pandémie de COVID-19.

En coordination avec les autorités respectives et en harmonie avec les plans à venir dans plusieurs États, Ecolog prévoit de déployer la solution Eco-Care afin de relancer progressivement l'économie. La société est également en discussion avec le secteur industriel pour aider à accroître la productivité et la capacité avec prudence et en apportant un niveau élevé de soin et de sécurité.

Le déploiement de la solution Eco-Care d'Ecolog devrait être accéléré par les diagnosticiens exceptionnels du Centre européen de prévention ainsi que par un personnel de laboratoire compétent. Le centre est équipé de différents types de scanners, d'ultrasons, de rayons X et autres appareils nécessaires.

Dans ses commentaires sur cet accord, Ali Vezvaei, PDG du groupe Ecolog International, a déclaré : « Notre monde est confronté à une crise sanitaire sans précédent qui marquera notre mémoire collective. Afin de surmonter cette pandémie, nous devons non seulement tirer parti de la science, de la technologie et de nos ressources, mais également collaborer et nous entraider. Cette coopération avec le Centre européen de prévention viendra compléter nos capacités et renforcera notre solution pour servir la communauté. »

Le professeur Dr méd. Uwe Nixdorff, fondateur du Centre européen de prévention, a déclaré : « Cette coopération réunit deux solides organisations déterminées à aider les secteurs public et privé. En combinant notre science, notre expertise et nos atouts, nous pensons pouvoir contribuer à accélérer les efforts de lutte contre la pandémie et apporter le soulagement et le rétablissement dont nous avons tant besoin. »

