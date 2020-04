Xinhua Silk Road : la zone de développement écotechnologique de Hebi attire des investissements étrangers en ligne





ZHENGZHOU, Chine, 21 avril 2020 /CNW/ - La zone nationale de développement économique et technologique de Hebi (NETDZ), l'une des neuf zones nationales de la province centrale du Henan, s'est récemment jointe à une campagne visant à attirer des investissements étrangers en ligne afin de renforcer ses échanges avec les entreprises étrangères.

La campagne de promotion des investissements en ligne de cinq jours organisée par le ministère du Commerce de la province du Henan a démarré le 19 avril. La NETDZ de Hebi, basée dans la ville de Hebi, a saisi cette occasion pour donner aux investisseurs mondiaux une vision d'ensemble de ses paysages culturels, de ses industries caractéristiques et des futures opportunités d'investissement.

À travers sa plate-forme en ligne, la zone présente principalement ses sept grands projets, dont son parc d'incubation industriel pour l'électronique de l'automobile, son projet de parc industriel intelligent pour l'optoélectronique, et son projet de matériaux en alliage de magnésium à haut rendement, avec un investissement total estimé à 9,5 milliards de yuans.

Pour la NETDZ de Hebi, la participation à des activités de promotion des investissements en ligne est à la fois un moyen de développer des méthodes de promotion des investissements innovantes, et une pratique efficace de coopération internationale globale, a déclaré un fonctionnaire local.

Créée en novembre 1992, la zone bénéficie d'un réseau de transport pratique avec des routes et des voies ferrées s'étendant dans toutes les directions. Elle a jusqu'à présent formé trois industries de pointe, parmi lesquelles les pièces pour véhicules automobiles et l'électronique de l'automobile, l'optoélectronique et le traitement profond des produits à base de magnésium.

Après 27 ans de développement, elle abrite aujourd'hui plus de 500 entreprises, parmi lesquelles 103 entreprises industrielles dont le chiffre d'affaires principal est de 20 millions de yuans ou plus.

Pour la prochaine étape, la zone prévoit d'accélérer encore davantage la construction de parcs industriels caractéristiques, de fournir des services d'intégration des ressources et des installations connexes pour les entreprises en amont et en aval dans les chaînes industrielles apparentées, de continuer à améliorer sa position et son influence dans le secteur et de s'imposer comme un nouveau haut lieu dans la construction de la ville de Hebi.

Pour consulter le rapport original, visitez : https://en.imsilkroad.com/p/312908.html?from=groupmessage&isappinstalled=0

