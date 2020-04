Les Métallos déplorent la perte de vies humaines et expriment leur solidarité envers les Néo-Écossais





Les membres du Syndicat des Métallos de la Nouvelle-Écosse et de tout le Canada ont le coeur en deuil et sont solidaires des proches et des communautés des victimes de la fusillade de dimanche dernier.

« Nos coeurs sont brisés, à nous tous, nos membres, nos amis et nos proches », a déclaré Mark Arsenault, président de la section locale 5319 des Métallos, une des quatre sections locales du syndicat qui représentent des centaines de travailleurs en Nouvelle-Écosse.

« Il est dur de trouver les mots justes pour exprimer la douleur ressentie par nos communautés. Nous traversons une période très sombre et triste », a poursuivi Mark Arsenault, un résident d'Elmsdale.

« Nous sommes bouleversés par la violence insensée qui est venue dévaster la vie de tant de nos amis, nos voisins et nos concitoyens néo-écossais. Nous sommes en deuil à leur côté, et nous les accompagneront pour surmonter cette tragédie inimaginable », a-t-il ajouté.

« Nous sommes sous le choc et attristés par ces événements atroces », a affirmé Marty Warren, directeur du Syndicat des Métallos pour le Canada atlantique et l'Ontario.

« Nos pensées sont pour celles et ceux qui ont perdu un être cher. Nous partageons leur peine, à l'heure où nous ne parvenons pas encore à comprendre ce qui s'est passé. Nos membres et notre syndicat continueront de mettre tout en oeuvre pour soutenir ces familles et communautés », a fait savoir Marty Warren.

« La perte tragique de tant d'innocents touche tous les Canadiens », a déclaré Ken Neumann, directeur national du Syndicat des Métallos. « Les membres des Métallos du pays tout entier expriment leurs plus profondes condoléances aux familles et aux proches touchés par ces pertes énormes. »

