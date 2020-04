We Fight Fraud organise une conférence en ligne le 28 avril : la police et d'anciens criminels font équipe pour protéger les entreprises contre la criminalité liée au COVID-19





LONDRES, 22 avril 2020 /PRNewswire/ -- We Fight Fraud (WFF), l'équipe unique de prévention des fraudes, a attiré l'attention des entreprises sur le fait que le confinement imposé en raison du coronavirus a entraîné une augmentation des attaques, qui, selon WFF, représente une hausse d'au moins 25 % et pourrait atteindre 80 %[1]. Afin d'aider les entreprises et autres organisations, WFF a annoncé la tenue d'une conférence gratuite en ligne le 28 avril, qui réunira les principaux responsables de l'application des lois, des experts en la matière et d'anciens criminels - dont un escroc, un membre haut placé de la mafia et un pirate informatique - qui vont donner aux entreprises les connaissances d'initiés dont elles ont besoin pour prévenir la criminalité financière et lutter contre celle-ci. Il semble que c'est la première fois qu'un groupe comme celui-ci apparaît en public pour aider à protéger le public et les entreprises.

Parmi les principaux intervenants de l'équipe figurent :

Tony Sales ? Tony a été surnommé « le plus grand escroc de Grande-Bretagne ». Tony conseille désormais certaines des plus grandes marques mondiales sur leurs stratégies de prévention des fraudes et des pertes. Tony est un habitué des plateaux de télévision et participe, entre autres, à l'émission Watchdog de la BBC et à « Nailing the Fraudsters » (Pincer les escrocs) sur Channel 5.

Andy McDonald - Andy était auparavant chef des enquêtes spécialisées au sein de la Division antiterroriste SO15 et de l'unité nationale britannique d'enquête financière sur le terrorisme du Royaume-Uni (NTFIU). Il a également été chef de la brigade des fraudes de la police métropolitaine chez New Scotland Yard.

- Andy était auparavant chef des enquêtes spécialisées au sein de la Division antiterroriste SO15 et de l'unité nationale britannique d'enquête financière sur le terrorisme du Royaume-Uni (NTFIU). Il a également été chef de la brigade des fraudes de la police métropolitaine chez New Scotland Yard. Solomon Gilbert - Solomon a été arrêté et expulsé de l'école à l'âge de 17 ans lorsque la police a découvert 2 millions de numéros de cartes de crédit volées sur son PC chez lui. Depuis lors, il a travaillé avec la National Crime Agency, le Bureau de l'Intérieur (du Royaume-Uni), les forces de police régionales et des entreprises privées.

John Marsden, responsable de la prévention des fraudes pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) chez TransUnion, une entreprise mondiale spécialisée en renseignements et analyse, interviendra également pendant la conférence. « La distanciation sociale modifie les habitudes d'achat et les escrocs cherchent à tirer profit de ce changement. En réalité, l'enquête que nous avons menée récemment auprès de mille adultes au Royaume-Uni a révélé que 23 % des personnes interrogées ont déclaré avoir été la cible de fraudes numériques liées au COVID-19. Comme ces procédés malhonnêtes mettent en péril davantage d'informations sur les clients, il est essentiel que les entreprises se protègent. »

Steve Taklalsingh, directeur général d'Amaiz, l'application bancaire, a exprimé son accord en ces termes : « Nous avons fait tout notre possible pour garantir au mieux la sécurité de nos services, en utilisant notamment des données biométriques de pointe. Toutefois, les attaques exploitent souvent les vulnérabilités humaines. Pour s'en prémunir, les entreprises doivent être formées sur le fonctionnement mental d'un criminel. C'est là une excellente occasion de le découvrir ».

Pour réserver une place à la conférence, rendez-vous sur www.wefightfraud.org/live. Les principales allocutions sont gratuites, mais la participation à certaines sessions coûte 20 livres sterling (les bénéfices seront versés au NHS, le système de santé britannique).

La conférence bénéficie également du soutien du Cifas (service britannique de prévention des fraudes), de Responsive Digital Solutions (spécialistes informatiques), Askaris (aide technologique pour les activités primordiales des entreprises), Police Digital Security Centre, B-Secured (entreprise spécialisée en sécurité des évènements) Aryaka (entreprise de réseaux numériques) et JCBcs (entreprise de sécurité des données).

[1] Ces chiffres sont basés sur l'analyse faite par WFF des cyber-attaques actuelles.

