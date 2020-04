Neptune Solutions Bien-être, un chef de file dans le domaine des produits de santé naturels, et Dre Jane Goodall, la légendaire protectrice de la vie sauvage, mettent au point une nouvelle marque de produits Forest Remedies(MC) à base de plantes





Un accord de collaboration entre Neptune et International Flavors & Fragrances accélère le partenariat, assumant une position de chef de file dans le domaine des produits écologiques et éthiques dérivés du chanvre

Des produits socialement responsables Forest RemediesMC pour les soins personnels et le bien-être seront mis au point dans le cadre de ce partenariat exclusif

LAVAL, QC, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), a le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat exclusif avec la légendaire protectrice de la vie sauvage, Dre Jane Goodall, pour développer conjointement des produits naturels de santé et de bien-être sous la marque Forest RemediesMC, la marque de produits de bien-être à base de plantes à l'extrait de chanvre et aux huiles essentielles de source naturelle de la plus grande qualité au monde. Dans le cadre de ce partenariat, un pourcentage de toutes les ventes de produits sera donné pour soutenir les initiatives de protection de l'environnement et de reboisement de Dre Goodall.

Les désinfectants pour les mains, les huiles essentielles et les produits dérivés du chanvre naturels à base de plantes qui seront mis au point en vertu de ce partenariat de licence porteront la marque « Forest Remediestm, by Dr. Jane Goodall ». Il s'agira de produits abordables, durables et socialement responsables qui contribueront à la santé et au bien-être des consommateurs. Neptune prévoit de lancer les produits développés conjointement au cours de l'été 2020. Ces produits seront offerts sur le site Web de Forest RemediesMC et chez certains détaillants. Il est également prévu d'en élargir la distribution au détail.

« Je suis très heureuse de m'associer à Michael Cammarata et à l'équipe de Neptune Solutions Bien-Être pour développer des produits naturels à base de plantes qui favorisent la santé et le bien-être d'une manière écologique et socialement responsable, a déclaré Dre Goodall. Il s'agit de mon troisième partenariat avec Michael. Cela reflète notre objectif commun de permettre aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éthiques afin de créer un monde meilleur pour tous les êtres vivants. »

Dans le cadre de ce partenariat, Neptune a effectué un don initial de 25 000 dollars et versera à l'Institut Jane Goodall 5 % de toutes les ventes des produits développés conjointement. Les consommateurs pourront également entrer le code promotionnel « DrJaneGoodall » lorsqu'ils achèteront l'un des produits Forest RemediesMC. Ainsi, 5 % de la vente sera versée à l'oeuvre de Dre Goodall, pour s'assurer que sa vision et son travail acharné continuent à encourager la population à sauver notre environnement naturel commun.

« À la lumière de la pandémie de COVID-19, nous pensons qu'il y aura un regain d'intérêt à l'égard des autosoins. Les décisions d'achat prises par les consommateurs pour favoriser leur santé et leur bien-être auront une incidence durable sur l'environnement et sur notre santé et notre bien-être collectifs, a affirmé Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune Solutions Bien-Être. Je suis ravi de m'associer à nouveau avec Dre Goodall pour mettre sur le marché des produits naturels de santé et de bien-être qui soutiendront nos objectifs mutuels de protection de l'environnement et de reboisement, tout en offrant des solutions plus saines aux consommateurs. »

Ce partenariat est stratégiquement aligné sur l'ADN de la marque Forest RemediesMC et bénéficie du soutien continu de One Tree Planted, un organisme environnemental sans but lucratif axé sur le reboisement à l'échelle mondiale. Pour chaque produit vendu, Forest RemediesMC contribue à la plantation d'un arbre pour aider à reconstituer les forêts du monde et à créer un avenir plus durable.

« Il existe un lien étroit entre la santé des personnes, celle des animaux et celle de l'environnement, a poursuivi Dre Goodall. Cette pandémie en est la preuve. Cependant, si nous faisons tous des choix éthiques, au quotidien, notre pouvoir collectif de changement est considérable. À mon avis, il y a encore du temps pour guérir la planète avant qu'il ne soit trop tard, mais seulement si chacun de nous fait les bons choix chaque jour. Pour moi, la marque Forest RemediesMC de Neptune fait partie de la solution et c'est pourquoi je suis fière de m'associer à Michael et à Neptune pour commercialiser de nouveaux produits Forest RemediesMC. »

« Dans un monde en mutation rapide, où les consommateurs veulent des produits plus écologiques, où les entreprises doivent assumer davantage de responsabilités pour réduire au minimum leur impact environnemental, où il est fondamental pour notre avenir que les priorités des êtres humains et de la nature convergent, Neptune s'engage à être à l'avant-garde sur les plans écologique et éthique », a conclu M. Cammarata.

Les produits Forest RemediesMC mis au point en vertu de ce partenariat tireront parti de l'accord de collaboration entre Neptune et International Flavors & Fragrances inc. (NYSE : IFF) pour développer conjointement des produits dérivés du chanvre pour la grande distribution et les marchés de la santé et du bien-être.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. La Société compte plus de 100 clients dans plusieurs secteurs verticaux, dont le cannabis et le chanvre légal, les nutraceutiques et les produits de consommation emballés. 9354-7537 Québec inc., une filiale à part entière de Neptune, détient une licence de Santé Canada pour la transformation de cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. La Société possède également une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord pour transformer la biomasse de chanvre en extraits. Neptune met à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, la Société voit des applications d'extraits dérivés du chanvre aux États-Unis au-delà des marchés et des formes de produits existants, pour les marchés des soins personnels et des produits d'entretien ménager par l'entremise de sa marque Forest RemediesMC et de ses offres de produits fournis en marque blanche. L'huile de krill Ocean RemediesMC de Neptune, récolté selon un régime d'exploitation durable, offre aux consommateurs une source unique d'acides gras oméga-3 EPA et DHA, de phospholipides et d'antioxydants naturels. Ses activités comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

À propos de l'Institut Jane Goodall

L'Institut Jane Goodall est un organisme communautaire mondial de protection de la nature qui fait avancer la vision et le travail de Dre Jane Goodall. En protégeant les chimpanzés et en inspirant des actions pour sauvegarder le monde naturel que nous partageons tous, nous améliorons la vie des êtres humains, des animaux et de l'environnement. Fondé en 1977 par Dre Goodall, l'Institut fait une différence grâce à une approche de la protection de la nature centrée sur la communauté et à une utilisation novatrice de la science et des technologies. L'Institut collabore étroitement avec les collectivités locales dans le monde entier, insufflant de l'espoir grâce au pouvoir collectif de l'action individuelle. Grâce à Roots & Shoots, son programme d'action et d'apprentissage communautaire dirigé par des jeunes, des jeunes de 100 pays acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour devenir des chefs de file de la protection de la nature dans leur propre pays. Suivez l'Institut Jane Goodall (@JaneGoodallInst) sur Facebook, Instagram et Twitter.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

