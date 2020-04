Traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine - COVID-19 : retour à un service sur 24 h à tous les jours





QUÉBEC, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle qu'à compter du jeudi 23 avril 2020, le service reprendra à la traverse de Tadoussac selon un horaire sur 24 heures, et ce, sept (7) jours sur sept (7).

Le service continuera à être offert à un navire et les départs auront lieu toutes les 60 minutes de chaque rive, à l'heure pile de Tadoussac et à la demie de l'heure de Baie-Sainte-Catherine. Les clients sont invités à se rendre au traversiers.com consulter l'horaire détaillé.

La STQ peut revoir son offre de service à la hausse grâce à la plus grande disponibilité de certains employés critiques, qui avaient des restrictions d'emploi liées aux mesures de lutte à la COVID-19.

Rappelons que le 1er avril dernier, la STQ avait dû concentrer les traversées de jour exclusivement, et ce, afin d'assurer la pérennité du service. Cette décision était alors devenue inévitable compte tenu de la disponibilité limitée de son personnel opérationnel, particulièrement le personnel navigant breveté, dans un contexte où les mesures de lutte à la propagation de la COVID-19 affectent l'ensemble de la population.

Rappel des mesures à suivre pour lutter contre la propagation du virus

La STQ rappelle à sa clientèle qu'elle doit observer les mesures de prévention et d'hygiène recommandées par la Santé publique. Ainsi, les automobilistes utilisant la traverse de Tadoussac doivent demeurer dans leur voiture pendant la traversée. Le salon des passagers demeure fermé jusqu'à indication contraire et les piétons sont priés de rester sur les ponts extérieurs. Les clients doivent également conserver une distance minimale de deux mètres entre eux et avec les membres d'équipage en tout temps afin d'éviter la propagation du virus.

En terminant, la STQ remercie ses clients pour leur compréhension et leur collaboration pendant cette période de grands changements. Elle tient aussi à souligner l'effort et le dévouement de ses employés à maintenir un service de qualité pour assurer le transport des travailleurs essentiels, des marchandises et ainsi assurer l'approvisionnement des régions.

