Pandémie de la COVID-19 - Nomination de Mme Dominique Savoie à titre d'administratrice d'État à la gestion des ressources gouvernementales en santé du ministère de la Santé et des Services sociaux





QUÉBEC, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le secrétaire général et greffier du Conseil exécutif, M. Yves Ouellet, annonce la nomination de Mme Dominique Savoie à titre d'administratrice d'État à la gestion des ressources gouvernementales en santé du ministère de la Santé et des Services sociaux. Relevant de M. Ouellet, la nomination de Mme Savoie entrera en vigueur le 22 avril.

Devant la situation exceptionnelle provoquée par la pandémie de la COVID-19, il est important de consolider les opérations et de prêter main-forte aux équipes ministérielles en place. Ainsi, Mme Savoie joindra son talent à celui de M. Yvan Gendron, sous-ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors que M. Gendron se concentrera sur le volet clinique, Mme Savoie veillera au bon déroulement des actions en lien avec le volet opérationnel du Ministère, notamment sur le plan des infrastructures, des équipements et des approvisionnements.

Le Conseil des ministres, lors de la séance du 23 avril, procèdera à la nomination, par intérim, du remplaçant de Mme Savoie au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

SOURCE Conseil exécutif

