IG Gestion de patrimoine annonce la modification de changements proposés à des fonds communs de placement

La Société module certains changements annoncés le 11 mars 2020

WINNIPEG, le 21 avril 2020 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé la modification de certains changements proposés à des fonds communs de placement annoncés le 11 mars 2020.

« Compte tenu de la conjoncture très particulière que nous connaissons en raison de la crise sanitaire mondiale actuelle, nous avons décidé de modifier ou de reporter certains changements proposés à nos fonds communs de placement annoncés précédemment, indique Jon Kilfoyle, vice-président principal, Placements IG, IG Gestion de patrimoine. Nos clients continueront cependant de bénéficier du solide rendement des placements que nous procurent nos sous-conseillers en valeurs et des réductions des frais de gestion déjà annoncées. »

Réorientation d'une fusion de fonds

IG Gestion de patrimoine avait annoncé la fusion des fonds ci-dessous, qui avait été examinée et approuvée par le comité d'examen indépendant (CEI)1 des Fonds du Groupe Investors et qui devait devenir effective à la fermeture des bureaux le ou vers le 19 juin 2020 :

Fonds actuel (fusionné) Fusionné avec (fonds prorogé) Rendement du fonds prorogé

(série U)2 Fonds de croissance É.-U. IG

AGF Fonds de croissance É.-U. IG

Putnam ????? 1 an : 9,80 %; 3 ans : 15,86 %;

5 ans : 13,37 %; depuis le

lancement : 18,17 %

Réorientation :

Le ou vers le 8 juin 2020, à la fermeture des bureaux, au lieu de procéder à une fusion, IG Gestion de patrimoine révisera les stratégies de placement du fonds et changera son nom de même que son sous-conseiller en valeurs (remplacé par Putnam Investments Canada ULC), comme il est indiqué ci-dessous :

Fonds Nouveau nom du fonds Nouveau sous-conseiller en valeurs Fonds de croissance É.-U. IG AGF Fonds de croissance É.-U. IG Putnam II Putnam Investments Canada ULC

Le Fonds de croissance É.-U. IG Putnam II n'acceptera plus de nouveaux placements à compter du 8 juin 2020, exception faite des réinvestissements de distributions et de dividendes, des placements découlant de programmes de prélèvements automatiques et des échanges entre séries au sein du même fonds. Ces exceptions resteront soumises aux critères d'admissibilité habituels.

Le 1er juin 2020, le taux des frais de gestion annuels du Fonds de croissance É.-U. IG AGF sera réduit comme l'indique le tableau ci-dessous :

Nom du fonds Série Frais de gestion

actuels Nouveaux

frais de

gestion Fonds de croissance É.-U. IG

AGF A et B 1,90 % 1,85 % JFAR et JSF 1,65 % 1,60 % U 0,80 % 0,75 %

Report de fusions de fonds

IG Gestion de patrimoine reporte indéfiniment deux fusions de fonds. Les fusions de fonds ci-dessous devaient devenir effectives le ou vers le 19 juin 2020 à la fermeture des bureaux, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et des porteurs de titres :

Fonds actuel

(fonds fusionné) Fusionné avec (fonds prorogé) Fonds d'actions canadiennes à

faible volatilité IG Mackenzie Fonds d'actions canadiennes IG FI Fonds d'actions mondiales à

faible volatilité IG Irish Life Fonds mondial IG Mackenzie

Report de la modification de l'objectif de placement, de la stratégie de placement, du sous-conseiller en valeurs et du nom de certaines catégories

IG Gestion de patrimoine reporte indéfiniment la proposition de modifier l'objectif de placement, la stratégie de placement, le sous-conseiller en valeurs et le nom des catégories ci-dessous. Ces changements devaient aussi être effectifs le ou vers le 19 juin 2020 à la fermeture des bureaux, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation et des porteurs de titres :

Catégorie

Fonds Nouveau nom du

fonds Nouveau sous-conseiller en

valeurs Catégorie Actions

canadiennes à faible

volatilité IG Mackenzie investira

dans Fonds

d'actions

canadiennes

IG FI Catégorie Actions canadiennes IG FI II Fidelity

Investments

Canada s.r.i. Catégorie Actions

mondiales à faible

volatilité IG Irish Life investira

dans Fonds mondial IG Mackenzie Catégorie mondiale

IG Mackenzie IV Corporation

Financière

Mackenzie

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 81 milliards de dollars au 31 mars 2020 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 147 milliards de dollars au 31 mars 2020.

1 Lors de son examen, le CEI a établi que la fusion :

relève de la seule appréciation commerciale d'IG Gestion de patrimoine et la décision n'est influencée par aucune considération autre que l'intérêt des fonds fusionnés et du fonds prorogé;

est conforme aux politiques et procédures écrites d'IG Gestion de patrimoine;

produit un résultat juste et raisonnable pour les fonds fusionnés et le fonds prorogé.

2 La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de série U au 31 mars 2020 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation quantitative objective du rendement historique ajusté en fonction du risque d'un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds ayant au moins trois ans d'expérience sont pris en compte. La cotation globale d'un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d'homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d'homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Les 10 % de fonds les meilleurs de leur catégorie se voient attribuer cinq étoiles; ceux qui se classent parmi les 22,5 % de fonds suivants reçoivent quatre étoiles, puis les 35 % de fonds suivants trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et enfin les 10 % les moins performants une étoile. Ces cotes sont un facteur parmi d'autres à envisager avant d'investir. Pour en savoir plus, visitez www.morningstar.ca ou prenez contact avec Morningstar, au 1-800-531-4725, ou avec votre conseiller IG Gestion de patrimoine. Les classements par quartile et le nombre d'homologues surpassés sont calculés par IG Gestion de patrimoine en fonction des données au niveau de la série du fonds fournies par Morningstar. Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie pour les périodes standards sont, respectivement : Fonds de croissance É.-U. IG Putnam, série U, catégorie Actions américaines : 1 an - cote étoile sans objet (1 584 fonds) 9,80 %, 3 ans - 5 étoiles (1 262 fonds) 15,86 %, 5 ans - 5 étoiles (824 fonds) 13,37 %.

Des commissions de vente, des commissions de service, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés au placement dans des fonds communs de placement. Vous êtes priés de lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement composé annuel total au 31 mars 2020, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de placement ou facultatifs ni des impôts sur le revenu exigibles qui pourraient réduire le rendement pour les porteurs de titres. Les fonds communs de placement ne sont pas des placements garantis, les valeurs fluctuent régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. © Groupe Investors Inc. 2020

