Le CPQ salue la mise en place d'un service de placement plus efficace pour les employeurs





MONTRÉAL, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) souligne la mise en place du service de placement temporaire pour les employeurs dans les secteurs prioritaires annoncé aujourd'hui par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet.

« Il ne faut pas perdre de vue que même si de nombreuses entreprises sont fermées ou ont considérablement réduit leurs activités en raison de la pandémie, il existe des secteurs névralgiques où la rareté de main-d'oeuvre se fait cruellement sentir », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « Cette plateforme vient répondre à des besoins réels et urgents des employeurs qui ont bien besoin d'un coup de pouce en ce moment. »

Cette plateforme transitoire accessible sur le site Québec.ca est une réponse adaptée aux défis de recrutement causés par la pandémie actuelle de COVID-19. «?Nous sommes particulièrement satisfaits du fait que la nouvelle plateforme soit flexible et permette aux entreprises de faire connaître rapidement et gratuitement les postes qu'elles ont à pourvoir.?Les circonstances actuelles faisant en sorte que le système de placement présentement offert sur le site d'Emploi-Québec ne pouvait répondre à une demande aussi importante. La réponse du ministère nous apparaît adéquate en attendant qu'une plateforme permanente plus complète soit mise en place dans quelques semaines?», conclut M. Dorval.

À propos du CPQ :

