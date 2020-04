Les métallos de Koolatron Corporation protègent les travailleurs canadiens





Les membres de la section locale 1-500 du Syndicat des Métallos qui fabriquent des produits de réfrigération commenceront la production d'équipements de protection personnelle et de refroidisseurs pour transport médical afin de lutter contre la pandémie de COVID-19.

Les travailleurs de l'usine de Brantford de Koolatron Corporation produisent déjà des masques de protection. La production d'autres masques, y compris les N95, devrait débuter dès que l'entreprise aura obtenu l'approbation fédérale.

« Le marquage 'Fabriqué au Canada par la section locale 1-500 du Syndicat des Métallos' n'a jamais eu autant de pertinence », a déclaré Marty Warren, directeur des Métallos pour l'Ontario.

« Nos membres ont soutenu la décision de l'entreprise d'ajouter la production de ces produits, qui aideront à lutter contre la pandémie de COVID-19. Cet engagement va au-delà du travail. Il s'agit ici d'agir pour le bien commun. »

Les employeurs doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les travailleurs, a ajouté Marty Warren.

« Il relève de la responsabilité des employeurs de garantir la protection des employés. En cette période de crise, personne ne peut se permettre de lésiner, ni de décider qui reçoit ou ne reçoit pas de matériel de protection. »

Produits à une cadence de 100 par heure, les masques de protection sont déjà fabriqués et vendus dans le sud de l'Ontario, et les membres du syndicat sont prêts pour travailler sur d'autres produits.

« L'innovation devrait être une approche adoptée par davantage d'employeurs en cette période de grands bouleversements », affirme Marty Warren.

Plus tôt dans le mois, les membres du Syndicat des Métallos de la région du Niagara ont acheté des imprimantes 3D et fourni des masques de protection aux travailleurs de première ligne dans un certain nombre de sites de la région.

