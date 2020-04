REPLY: l'assemblée des actionnaires approuve les états financiers 2019





L'assemblée générale des actionnaires de Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] a approuvé aujourd'hui les états financiers pour l'exercice fiscal 2019, confirmant la distribution d'un dividende brut de 0,52 EUR par action.

Le dividende sera versé le 6 mai 2020, la date du dividende étant fixée au 4 mai 2020 et la date de référence au 5 mai 2020.

États financiers de l'exercice fiscal 2019

Le Groupe Reply a clôturé l'exercice fiscal 2019 avec un chiffre d'affaires consolidé de 1 182,5 millions EUR, en hausse de 14,2% par rapport à l'exercice fiscal 2018 (1 035,8 millions EUR).

BAIIA consolidé de 191,3 millions EUR, soit une augmentation de 32,1% par rapport à 2018 (144,8 millions EUR). Le BAIIA consolidé - à l'exclusion des effets de l'application de l'IFRS 16 - aurait été de 167,4 millions EUR.

BAII consolidé de 155,3 millions EUR, soit une augmentation de 17,3% par rapport à décembre 2018 (132,4 millions EUR). Le BAII - à l'exclusion des effets de l'application de l'IFRS 16 - aurait été de 154,7 millions EUR.

Le bénéfice net du Groupe était de 113,9 millions EUR, soit une augmentation de 14,0% par rapport à 2018 (99,9 millions EUR).

La valeur à l'exclusion des effets de l'application de l'IFRS aurait été de 115,4 millions EUR.

L'assemblée des actionnaires a également approuvé, conformément à la proposition du conseil d'administration, les résolutions suivantes:

Les résolutions en rapport avec l'achat et/ou la vente d'actions propres

L'assemblée de actionnaires a approuvé un nouveau programme pour l'achat d'actions propres, tout en retirant l'actuel programme ratifié lors de l'assemblée des actionnaires du 19 avril 2019: l'objectif principal de ce plan est l'achat d'actions pour mettre en oeuvre les plans d'intéressement en actions, les transactions visant à l'acquisition d'investissements en capitaux, les transactions financières extraordinaires et/ou la signature d'accords avec des partenaires stratégiques.

L'autorisation a une durée de 18 mois à compter de la date de la résolution, pour un maximum de 7 478 256 actions ordinaires (soit 19,9892% du capital social actuel) avec une valeur nominale de 0,13 EUR chacune, pour une valeur nominale plafonnée à 972 173,28 (dans la limite d'un engagement financier maximal de 200 000 000 EUR). Le prix d'achat ne saurait être inférieur à la valeur nominale (actuellement à 0,13 EUR) et supérieur au prix officiel des places boursières enregistrées sur le marché MTA le jour précédent l'achat, augmenté de 20%.

L'approbation du rapport sur la politique relative aux rémunérations et aux frais payés

L'assemblée des actionnaires a également approuvé la première et la seconde sections du rapport sur la politique des rémunérations et les frais payés élaborées conformément à l'Art. 123 ter du décret législatif n°58/1998

La résolution pour réinitialiser la rémunération annuelle des membres non exécutifs du conseil d'administration

La résolution pour réinitialiser la rémunération annuelle des membres du conseil des commissaires aux comptes

La révision des règles statutaires sur les droits de vote accrus conformément à l'art. 127 quinquies du TUF

Le directeur en charge d'élaborer les rapports financiers de la société, Giuseppe Veneziano, déclare conformément au Paragraphe 2 de l'Article 154-bis du Consolidated Finance Act, que les informations comptables contenues dans le présent communiqué de presse correspondent aux archives, registres et livres comptables de la société.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau d'entreprises hautement spécialisées qui soutient les principaux groupes industriels européens opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique dans la définition et le développement de modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes du big data, de l'informatique nuagique, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply propose des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques. www.reply.com

Ce communiqué de presse est une traduction, la version italienne prévaut.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 avril 2020 à 15:20 et diffusé par :