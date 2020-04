Le SDESJ lance un programme novateur visant plus de 1000 jeunes et leurs familles, en réponse à la fracture numérique amplifiée par la Covid-19





Le programme 4C vise à outiller les familles défavorisées en leur offrant de l'équipement, l'accès internet et l'accompagnement pour contrer la fracture numérique.

MONTRÉAL, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires (SdesJ) annonce le lancement du projet 4C : Communauté connectée pour contrer la Covid-19. Un programme pour résoudre les inégalités d'accès aux équipements numériques et au réseau internet pour plus de 500 familles défavorisées.

Cette initiative s'articulera principalement autour de 4 angles :

Offrir un service d'accompagnement aux familles pour leur permettre de développer les compétences de bases requises pour tirer profit du monde numérique et éviter les dérives potentielles d'une utilisation inappropriée. Offrir un ordinateur de qualité ou une tablette à chaque famille ; Offrir un accès internet haute vitesse résidentiel illimité ; Offrir un soutien technique.

« Par cette action, le SdesJ souhaite apporter une réponse concrète aux défis rencontrés par certains de nos jeunes sévèrement touchés par la fracture numérique. Le SdesJ a su compter sur l'appui de la Fondation Lucie et André Chagnon et de ses membres pour mettre en place cette initiative porteuse.», déclare Édouard Staco, Président du SdesJ.

« Alors que nous traversons tous une période incertaine, la situation est parfois encore plus difficile pour les jeunes qui n'ont pas accès aux équipements numériques et au réseau internet. Réduire la fracture numérique, c'est une manière de réduire les iniquités sociales. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu soutenir l'initiative du Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires », a souligné Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation Lucie et André Chagnon.



«Confinés et Actifs » :

D'autre part, le Sommet offrira «Confinés et Actifs», une programmation numérique éducative visant principalement les jeunes. Disponible sur les plateformes numériques, ainsi que les radios communautaires. Les activités interactives seront présentées à raison de 3 fois par semaine. La programmation disponible à partir du 27 avril comporte 5 volets principaux :

L'heure du conte Arts, culture et histoire Activité physique et bonnes habitudes de vie Sciences et technologie Jeux, quiz et concours

Les activités mettront en valeur notre héritage tout en incitant les jeunes et leurs familles à respecter les consignes émises par les autorités de la santé publique. BNHJMN

Le SdesJ remercie d'ores et déjà les partenaires qui contribueront à amplifier l'impact de ces 2 initiatives porteuses.

À propos du SdesJ

Regroupant une quarantaine d'organismes, le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires est un réseau novateur qui a pour mission de contribuer à l'essor économique et social du Québec et du Canada en se concentrant plus spécifiquement sur l'apport des jeunes des communautés noires.

