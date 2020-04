Henley & Partners : les investisseurs stratégiques cherchent à préserver leur patrimoine à long terme grâce aux programmes européens de migration des investissements liés à l'immobilier





Les conditions mondiales sans précédent et très volatiles déclenchées par la pandémie COVID-19 poussent les particuliers fortunés à réévaluer le concept de valeur d'investissement sûre et la meilleure façon de protéger leur famille et leur patrimoine contre les chocs futurs.

Le virus dévaste les pays en une succession rapide - des nations en développement en difficulté aux géants mondiaux, aucun pays n'est épargné. Dans un contexte d'instabilité importante prévue, les investisseurs prévoyants s'engagent déjà dans leur planification post-pandémique et réévaluent leurs portefeuilles de richesses en choisissant de diversifier leur portefeuille par le biais de programmes de migration des investissements liés à l'immobilier.

Société leader de conseil en matière de citoyenneté et de résidence par investissement au niveau international, Henley & Partners, déclare que avant l'annonce de la pandémie de COVID-19 par l'OMS, les demandes du très populaire programme de permis de séjour portugais, le Golden Residence Permit Program, étaient en augmentation. Le premier trimestre de 2020 a vu une augmentation de 25 % de l'intérêt pour le programme, avec des demandes réelles en hausse de près de 50 % par rapport à la même période en 2019. Selon les dernières données du gouvernement portugais, 95 % des demandeurs du Golden Residence Permit Program ont investi leurs fonds dans l'immobilier, injectant environ 5 milliards d'euros dans l'économie du pays au cours des huit dernières années.

Le PDG de Henley & Partners, Juerg Steffen, affirme que l'acquisition d'une résidence ou d'une citoyenneté alternative permet aux personnes fortunées de diversifier leur portefeuille grâce à une solution d'investissement résiliente, tout en contribuant de manière significative au bien-être économique des pays qui proposent des programmes. "La migration des investissements est une solution gagnante pour les investisseurs mondiaux comme pour les États souverains. Les particuliers fortunés favorisent les programmes européens liés à l'immobilier car ils offrent une opportunité d'investissement hybride unique qui intègre les rendements multiples de l'immobilier, avec tous ses avantages traditionnels, ainsi qu'une résidence et/ou une citoyenneté alternative avec la possibilité de se relocaliser s'ils en ont besoin."

Dans l'étude récemment publiée, Henley Passport Index Q2 Update, le fondateur de FutureMap Parag Khanna prévoit que la pandémie incitera de nombreuses personnes à reconsidérer leurs options en matière de mobilité mondiale. "L'effet combiné de la pandémie COVID-19 sur la santé publique, l'économie mondiale et le comportement social peut augurer de changements plus profonds dans notre géographie humaine - et dans notre répartition dans le monde. Au fur et à mesure que le rideau se lèvera, les gens chercheront à quitter des endroits mal gouvernés et mal préparés pour se rendre dans des pays plus dynamiques, dotés d'une plus grande résilience et de meilleurs soins médicaux."

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

