AlertEnterprise nommée finaliste du prix SAP® Pinnacle Award 2020 dans la catégorie Partenaire SAP App Center de l'année





AlertEnterprise a annoncé aujourd'hui que SAP l'a déclarée finaliste d'un prix SAP® Pinnacle Award dans la catégorie Partenaire SAP App Center de l'année. Les prix SAP Pinnacle Awards annuels récompensent les contributions de partenaires SAP de premier plan qui se sont particulièrement distingués en développant et en élargissant leur partenariat avec SAP, et en aidant les clients à atteindre leurs objectifs. Les finalistes et les lauréats des 34 catégories ont été choisis au vu des recommandations du domaine SAP, des commentaires des clients, et des indicateurs de performance. Enterprise Guardian et AlertGuardian HCM d'AlertEnterprise sont disponibles sur le SAP App Center, la place de marché numérique des offres des partenaires SAP.

« La santé, la sûreté et la sécurité de la main-d'oeuvre sont des préoccupations majeures des clients aujourd'hui », a déclaré Jasvir Gill, fondateur et PDG d'AlertEnterprise. « Notre intégration démontre comment SAP® SuccessFactors® connecté au logiciel AlertEnterprise peut aider les clients à assurer la sécurité de leurs effectifs grâce à un accès fluide et sécurisé à l'espace de travail. Le fait d'être reconnu comme finaliste pour le prix SAP Pinnacle Award 2020 témoigne de notre alignement sur la vision de l'Entreprise intelligente de SAP, où l'intégration en temps réel des ressources humaines, de l'informatique et de la sécurité atteint un niveau de sécurité et de sûreté impossible à atteindre dans les silos départementaux traditionnels. »

Avec l'intégration d'Enterprise Guardian à la Suite de gestion de l'expérience humaine SAP® SuccessFactors® d'AlertEnterprise, la sécurité, la sûreté et la confidentialité des données font partie du parcours moderne de l'embauche jusqu'à la retraite des effectifs, faisant de la sécurité un véritable facilitateur d'affaires. Les utilisateurs peuvent gérer, automatiser et rationaliser l'identité physique et l'accès pour l'intégration, le transfert, les changements d'emploi et le retrait des effectifs à travers les espaces de travail de l'entreprise. Une puissante intégration en temps réel avec la Suite de gestion de l'expérience humaine SAP SuccessFactors et la sécurité physique appliquent de manière proactive la politique et la conformité de l'entreprise, tout en améliorant radicalement la productivité et l'expérience des effectifs.

Au SAP App Center, les entreprises peuvent découvrir environ 1 800 solutions de partenaires innovantes qui s'intègrent aux solutions SAP et les étendent. Les solutions sont validées par SAP et peuvent être triées par gamme de produits SAP, industrie, type de solution et scénario de cas d'utilisation, créant ainsi une source apparemment infinie d'opportunités. Trouvez, essayez, achetez et gérez numériquement les solutions partenaires SAP sur www.sapappcenter.com.

Avec les prix SAP Pinnacle Awards, SAP braque les projecteurs sur ses partenaires les plus distingués qui ont démontré leur engagement à faire équipe avec SAP pour contribuer à atteindre la meilleure exécution de SAP.

À propos d'AlertEnterprise

Chez AlertEnterprise, l'identité numérique et la confiance sont au centre de tout ce que nous faisons. Nous allons travailler tous les jours en nous engageant à aider les organisations à résoudre des défis commerciaux et de sécurité critiques. Nous relevons ces défis en adoptant une identité numérique universelle pour les personnes et les choses, et en l'étendant à l'ensemble de l'entreprise de manière sécurisée, intelligente et efficace.

En fait, il est grand temps que la sécurité subisse une transformation numérique et nous considérons que changer le paysage des menaces nécessite un changement de pensée conventionnelle, et une nouvelle approche. Cette nouvelle approche nous pousse à autonomiser les organisations avec des informations sur les données en temps réel, afin qu'elles puissent faire plus avec moins, créer des expériences engageantes pour les employés, améliorer la conformité et réduire les risques.

Notre mission est de réunir les personnes, les processus, les données et la technologie d'une manière unique pour aider les organisations à protéger ce qui compte le plus. C'est ce que nous appelons la convergence de la sécurité. Et nous développons des solutions de convergence de la sécurité novatrices offrant une gouvernance de l'identité, une gestion des accès, des renseignements de sécurité et une validation de la conformité à travers les environnements informatiques, RH, de cybersécurité et de sécurité physique de l'entreprise. Pour en savoir plus sur AlertEnterprise, rendez-vous sur https://alertenterprise.com

