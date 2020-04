Air Canada suspend les vols transfrontaliers Canada-États-Unis





Derniers vols Canada-États-Unis le 26 avril, reprise le 22 mai

MONTRÉAL, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle suspendra ses dessertes aériennes régulières des États-Unis après le 26 avril. La décision résulte d'un accord entre les gouvernements du Canada et des États-Unis portant sur la prolongation des restrictions à la frontière pour 30 jours supplémentaires, à compter d'aujourd'hui. Air Canada prévoit reprendre le service à destination des États-Unis le 22 mai, sous réserve de restrictions gouvernementales subséquentes.

La société aérienne annule les frais de modification des clients qui ont effectué une réservation pour des vols durant la période de suspension afin de leur permettre de modifier leur réservation sans frais supplémentaires. Les clients trouveront plus d'information concernant les politiques sur les modifications de réservations et les horaires révisés à www.aircanada.com.

Depuis le 16 mars, Air Canada a réduit son horaire de plus de 90 % en raison de la COVID-19. À la suite de l'annonce de restrictions transfrontalières de voyage le 21 mars, Air Canada a maintenu une desserte limitée de 11 destinations aux États-Unis depuis ses trois plaques tournantes canadiennes, principalement pour faciliter le rapatriement de Canadiens. Le dernier vol commercialisé au départ des États-Unis et à destination du Canada aura lieu le 26 avril.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la réponse d'Air Canada à la pandémie de COVID-19 à l'adresse suivante : https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/covid-19.html.

