Quectel lance ses modules Wi-Fi 6 pour fournir un rendement de première qualité aux réseaux automobiles et intérieurs





SHANGHAI, 21 avril 2020 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions, le plus important fournisseur au monde de modules GNSS et cellulaires, annonce aujourd'hui une série de tout nouveaux modules Wi-Fi 6, dont la série FG50X de qualité industrielle reposant sur le sous-système de connectivité mobile Qualcomm® FastConnectTM 6800. Celle-ci est conçue pour assurer des expériences Wi-Fi plus sécurisées, plus rapides et plus robustes et activer des capacités audio Bluetooth. Il y a aussi le module AF50T de calibre automobile fondé sur la puce Qualcomm® Automotive Wi-Fi 6 QCA6696, soit la solution Wi-Fi automobile la plus sophistiquée de Qualcomm Technologies. Ces deux séries de modules sont conçues pour offrir un rendement accru sur les plans de la capacité, du taux de transfert de données, de la latence, de la consommation énergétique et de la couverture. Les modules porteront ce rendement sans fil de première qualité à une variété d'applications industrielles, automobiles et de consommation, comme les maisons intelligentes, les dispositifs MiFi, les téléviseurs intelligents, les périphériques de télévision par contournement, les commandes industrielles, l'équipement implanté chez la clientèle (CPE), l'Internet des véhicules, et plus encore.

La série FG50X et les modules AF50T ont une compatibilité IEEE 802.11 ax et BT 5.1 et sont rétrocompatibles avec les protocoles 802.11a/b/g/n/ac. Par ailleurs, les modules Wi-Fi 6 à faible consommation d'énergie prennent en charge les capacités Dual MAC, DBS (Dual Bands Simultaneous) de 2,4 GHz et 5 GHz en mode 2X2+2x2, MU-MIMO avec sondage 8x8, OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) avancé et 1024-QAM (Orthogonal Amplitude Modulation).

Lorsqu'elle est utilisée conjointement avec le module 5G RG500Q de Quectel, la série FG50X devient une solution 5G et Wi-Fi 6 supérieure pour les dispositifs MiFi et le CPE qui est conçue pour assurer des connexions haute vitesse pouvant accepter jusqu'à 32 clients à la fois. De plus, la série FG50X se sert du mode de chiffrement WPA3, qui améliore considérablement la sécurité des connexions Wi-Fi.

Des échantillons des modules FG50X et AF50T à des fins d'ingénierie sont désormais offerts et ont été fournis à une gamme de clients pour la conception de leurs nouveaux produits. La première vague de dispositifs fabriqués par la clientèle et munis des modules FG50X sera mise en marché au début de mai 2020.

L'article complet se trouve dans le site Web de Quectel : https://www.quectel.com/infocenter/news/quectel-launches-Wi-Fi-6-modules-to-bring-premium-performance-to-indoor-and-automotive-networks.htm

À propos de Quectel

Quectel est le principal fournisseur au monde de modules cellulaires et GNSS. La société dispose d'un vaste portefeuille de produits couvrant les technologies 5G, LTE/LTE-A, NB-IdO/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS, Wi-Fi et GNSS. Les produits de Quectel ont été largement appliqués aux champs IdO/M2M, dont le paiement intelligent, la télématique et le transport, l'énergie intelligente, la ville intelligente, la sécurité, la passerelle sans fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture, ainsi que la surveillance environnementale.

Pour obtenir plus d'information : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et Twitter.

Ashley Liu

media@quectel.com

SOURCE Quectel

Communiqué envoyé le 21 avril 2020 à 12:50 et diffusé par :