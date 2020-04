Ross Brewer rejoint AttackIQ en tant que conseiller stratégique axé sur la région EMOA





AttackIQ?, le fournisseur indépendant de premier plan de solutions de simulations d'intrusion et d'attaque, a annoncé aujourd'hui l'addition de Ross Brewer en tant que conseiller stratégique pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMOA). Apportant avec lui plus de 30 années d'expérience de la cybersécurité dans son nouveau rôle, M. Brewer se concentrera sur le renforcement de la clientèle d'AttackIQ dans l'EMOA à travers les ventes stratégiques, le marketing et d'autres initiatives de croissance clés.

« Nous avons effectué plusieurs additions stratégiques à notre équipe au cours des derniers mois en réponse à la hausse de la demande pour notre plateforme, et Ross est l'une d'entre elles », a déclaré Carl Wright, directeur commercial d'AttackIQ. « Nous avons pu attirer des professionnels de la cybersécurité extrêmement expérimentés et compétents, tels que Ross, parce que dans sa carrière, il a été maintes et maintes fois témoin d'entreprises en difficulté pour déployer efficacement des contrôles de sécurité et assurer leur cyberpréparation. Ross partage tout à fait notre vision et notre mission consistant à transformer le monde pour le rendre plus sûr pour l'informatique. »

M. Brewer officiait auparavant en tant que vice-président et directeur général de LogRhythm pour l'EMOA, un poste qu'il a occupé pendant 12 ans, et vice-président et directeur général de LogLogic pour l'EMOA. Pendant son emploi chez LogRhythm, M. Brewer a aidé la société à se développer dans le monde entier pour passer d'environ 25 employés à plus de 600, dont plus d'une centaine, rien que dans la zone EMOA. Il a également supervisé l'ouverture de la majorité des bureaux internationaux.

« Je me suis fixé l'objectif d'aider les organisations à songer différemment à la façon dont elles utilisent les actifs et les ressources informatiques pour lutter contre les cybermenaces d'aujourd'hui en rapide évolution », a déclaré M. Brewer. « Les organisations doivent adopter une approche informée et unifiée pour affiner leurs opérations de sécurité avec les personnes, les processus, les technologies et les partenariats appropriés, et c'est exactement ce qu'AttackIQ permet aux entreprises de faire. J'ai hâte d'aider nos clients à exploiter cette plateforme et le cadre MITRE ATT&CK pour garantir leur cyberpréparation d'un point de vue antagoniste. »

À propos d'AttackIQ

AttackIQ a développé la première plateforme de l'industrie qui permet à des équipes rouge et bleue de tester et de mesurer l'efficacité de leur contrôles et de leur personnel de sécurité. Avec une plateforme ouverte, AttackIQ soutient le cadre MITRE ATT&CK, une base de connaissances organisée et un modèle pour le comportement de cyberadversaire utilisés pour planifier des améliorations de la sécurité et vérifier que les protections fonctionnent comme prévu. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.attackiq.com. Suivez AttackIQ sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Vimeo, et YouTube.

