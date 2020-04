Annie Perreault nommée Directrice générale d'Inno-centre





MONTRÉAL, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - Inno-centre est fier d'annoncer la nomination d'Annie Perreault à titre de Directrice générale. Il s'agit d'une importante addition à l'équipe du plus grand accélérateur-conseil du pays qui continue son expansion au profit des entreprises innovantes québécoises.

«?Nous sommes heureux de compter Annie parmi notre équipe de gestion. Possédant une feuille de route impressionnante, notamment dans le secteur agroalimentaire, son expertise sera un atout indéniable, notamment pour les entreprises de cette industrie, appelée à jouer un rôle de premier plan dans la relance économique du Québec » a déclaré Pierre Nelis, Chef de l'exploitation d'Inno-centre.

En effet, Annie Perreault est une gestionnaire accomplie de plus de 20 années d'expérience au cours desquelles elle a mis à profit ses compétences en développement organisationnel, en gestion d'opérations de production, en optimisation des processus d'affaires, en développement de nouvelles gammes de produits et en stratégies de commercialisation.

Elle a notamment occupé les postes de Vice-présidente Exploitation et Ventes et de Présidente directrice générale de la société Les Emballages Deltapac inc., où elle a notamment dirigé et mené avec succès les opérations de fusion-acquisition de deux entreprises du même secteur. Auparavant, Annie a occupé les postes de Directrice, Ventes, logistique et Distribution au sein de Parmalat Canada et de Directrice nationale, Comptes majeurs, chez Les Aliments Maple Leaf.

Annie Perreault détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal (B.A.A.) et un certificat en relations publiques de l'Université de Montréal.

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient partout au Québec à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal. Reconnu comme le plus important accélérateur-conseil d'entreprises innovantes au Québec et au Canada, Inno-centre compte sur une équipe chevronnée, ayant une vaste gamme d'expertises sectorielles afin d'accompagner les entreprises d'ici dans leurs projets de croissance. www.inno-centre.com

