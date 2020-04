Prometric annonce la nomination au sein de son équipe de direction d'un directeur de la clientèle et d'une directrice du marketing





Prometric LLC («Prometric»), un leader mondial du développement et de la fourniture de tests et de services aux candidats, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux nouveaux membres au sein de son équipe de direction. Sean Burke et Brooke Smith rejoignent la Société en qualité de vice-président et directeur de la clientèle et de vice-présidente et directrice du marketing, respectivement.

«L'arrivée de ces deux cadres chevronnés au sein de notre équipe de direction confirme l'attention permanente que nous portons à nos clients et notre engagement à investir dans la croissance et l'évolution du marché de l'évaluation, a déclaré Roy Simrell, président et directeur général de Prometric. Sous leur impulsion, nous allons accélérer nos efforts visant à fournir des produits innovants et des services de haute qualité qui répondent aux besoins changeants du marché, en particulier la livraison sûre et fiable d'évaluations sur n'importe quelle plate-forme partout dans le monde. Notre mission consiste à être le partenaire d'évaluation le plus fiable du secteur des principales associations professionnelles, organisations de délivrance d'autorisations et d'accréditation et entreprises du monde entier.»

M. Burke est un cadre aguerri possédant une longue expérience du développement d'organisations orientées client, ainsi que des capacités de gestion générant des relations stratégiques et efficaces à long terme. En tant que directeur de la clientèle, il sera responsable du développement et de l'exécution des stratégies clientèle de Prometric. Il assumera la direction des fonctions de gestion des comptes, de réussite du client et de développement commercial de l'entreprise, en veillant à ce que les plans de commercialisation, la conception de l'organisation commerciale, les processus d'exploitation et les systèmes de performance de l'entreprise permettent d'atteindre les objectifs de croissance que celle-ci s'est fixé et ceux de la clientèle. Avant de rejoindre Prometric, M. Burke occupait le poste de vice-président et directeur mondial des ventes chez LivePerson, une plate-forme de marketing conversationnel basée sur l'IA.

Mme Smith est nommée au poste de directrice du marketing de Prometric. Précédemment directrice du marketing et des relations publiques axés sur les résultats, elle sera chargée du marketing de Prometric à l'échelle mondiale, ce qui inclut la gestion de la marque, le marketing des produits, la gestion des propositions et de leur suivi et la communication d'entreprise. Mme Smith sera également chargée de définir le cadre stratégique de marketing de la Société et d'élaborer des plans de marketing qui reflètent une connaissance et une compréhension approfondies des secteurs économiques, des parties prenantes et des clients que nous servons. Elle orientera l'engagement de Prometric à l'égard du secteur de l'évaluation, en gérant notamment le parrainage et la participation à des événements liés au secteur ainsi qu'à des forums de leadership du secteur. Elle sera également responsable des programmes de fidélisation de la clientèle qui favorisent le rapprochement de l'entreprise et de ses clients. Avant de rejoindre Prometric, Mme Smith a été vice-présidente du développement de la clientèle chez Inmar Inc., une société de services technologiques.

À propos de Prometric

Prometric, un leader mondial du développement et de la livraison de tests et de services aux candidats, permet aux commanditaires de tests du monde entier de promouvoir leurs programmes d'accréditation grâce à des solutions d'élaboration de tests et à des systèmes de prestation qui établissent la norme en matière de qualité et d'excellence du service. Prometric propose une approche complète et fiable du conseil, de l'élaboration, de la gestion et de la fourniture de programmes dans un environnement intégré reposant sur la technologie, par le biais du réseau de tests le plus sûr au monde, qui compte 14 000 centres et couvre plus de 180 pays, ou au moyen de confortables services de tests en ligne. Pour plus d'informations, visitez le site: www.prometric.com ou suivez-nous sur Twitter: @PrometricGlobal et sur www.linkedin.com/company/prometric/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 avril 2020 à 12:30 et diffusé par :